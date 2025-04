Nadie puede con Carlos Alcaraz: ya es el tenista con más victorias del año

El golpeo de Álex de Miñaur se queda en la red y Carlos Alcaraz abre los brazos y sonríe. Manda un par de bolas a la grada mientras el público ovaciona su triunfo y correspondiente pase a semifinales del Conde de Godó. Una acción que se ha repetido a lo largo del curso hasta en 23 ocasiones, una más que el propio tenista australiano, con quien estaba empatado a 22 victorias antes del duelo de este viernes.

Se convierte el murciano en el tenista que más veces ha ganado en lo que va de 2025. Se ha apuntado 23 de los 27 encuentros que ha disputado esta temporada. Aunque el mejor promedio lo continúa teniendo Jannik Sinner, número 1 del mundo que cumple una sanción de tres meses por dopaje y que reaparecerá en el Masters 1.000 de Roma, antesala de Roland Garros.

El italiano venció los siete encuentros que disputó para llevarse el Open de Australia antes del obligado parón. No cuenta con ninguna derrota. Alcaraz da continuidad así su gran rendimiento en los torneos que españoles, en los que ha alcanzado los cuartos de final en los seis que ha disputado a lo largo de los últimos cuatro años.

«Estoy cuidándome al máximo fuera y dentro de la pista. Estamos haciendo lo correcto para estar lo mejor posible al día siguiente. Y mentalmente, el hecho de jugar en España, en casa, genera un extra de ganas y motivación que me hace tirar hacia adelante aunque me sienta cansado. Me siento muy bien físicamente para todos los partidos que llevo este años y los pocos días de descanso que he tenido», aseguró Alcaraz tras vencer a De Miñaur.

En semifinales se enfrentará a un Fils descansado, que apenas necesitó 15 minutos para sellar su billete a la antesala de la final. Tsitsipas, que ya había hecho un amago de retirada e incluso fue al vestuario, acabó marchándose del partido por lesión después de hablar con el doctor. Recogió sus cosas y abandonó antes de tiempo la pista. De nuevo cruz para él en un torneo que se le resiste. Ha alcanzado cuatro finales y nunca ha levantado el título.

La rápida victoria de Fils le permite llegar a la semifinales de este sábado contra Alcaraz con prácticamente un día entero de descanso más que el murciano. «Creo que aunque hubiera jugado más tiempo más estaría al 100% igualmente. Espero que esté descansado, pero sin ritmo», comentó entre risas un Alcaraz que recordó el duelo entre ambos hace unos días en Montecarlo. «Nunca nos habíamos enfrentado y ahora dos veces seguidas. Veremos qué tal», finalizó Carlitos.