Nadie se lo puede imaginar: esta es la dieta que sigue Fernando Alonso para ser un Dios a sus 43 años

A sus 43 años, Fernando Alonso sigue siendo un fuera de serie en la Fórmula 1, y físicamente se mantiene e incluso está mejor que hace años. Una de las claves de ese rendimiento está, para sorpresa de muchos, en un cambio radical en su alimentación. El asturiano hace tiempo decidió dejar a un lado la carne y el pescado de forma habitual. Y lo cuenta con total naturalidad: «Me sentía demasiado pesado», dijo en una entrevista reciente. Así que, sin hacer mucho ruido, fue dejando esos alimentos poco a poco y se pasó a una dieta que él mismo define como «casi vegetariana». No fue por moda, ni por ética, ni porque alguien se lo impusiera. Simplemente escuchó a su cuerpo, notó que necesitaba un cambio y lo hizo.

Alonso no es vegano, ni sigue ninguna dieta estricta. Tampoco va pregonando su nueva forma de comer. Sólo sabe que ahora se siente más ligero, con más energía y que las digestiones ya no le pasan factura. Su menú diario se basa en frutas, verduras, legumbres y alimentos que no le dejen esa sensación de pesadez. Y aunque todavía come carne o pescado de vez en cuando (por ejemplo, en comidas sociales o si su cuerpo lo pide), ya no forman parte de su rutina habitual. «No hago cosas raras», dice él mismo. No le gusta complicarse, simplemente hace lo que le funciona. Y por lo visto, le está funcionando muy bien.

El cambio de Fernando Alonso

El cambio ha sido progresivo y bien pensado. No lo hizo de la noche a la mañana, ni sin asesoramiento. Como buen profesional, se ha apoyado en nutricionistas, preparadores físicos y gente de confianza de su entorno. El objetivo estaba claro: rendir mejor, sentirse más ágil y cuidar su cuerpo al máximo. Además, ha combinado esta nueva dieta con rutinas de entrenamiento más personalizadas, trabajo de fuerza y técnicas de recuperación como baños de hielo. Todo suma. Y cuando uno lleva más de dos décadas compitiendo al máximo nivel, cada detalle cuenta.

Fernando está más centrado, más fino físicamente, y sobre todo más estable. En una temporada de Fórmula 1, el desgaste físico y mental es brutal. Viajes, entrenamientos, carreras bajo calor extremo… Y él sigue ahí, fuerte, constante, competitivo. Mientras otros bajan el ritmo, él mantiene el nivel. Y buena parte de eso tiene que ver con cómo cuida su alimentación. Aunque pueda parecer raro que un piloto deje la carne, en realidad no es tan extraño. Otros como Lewis Hamilton también han cambiado su dieta con buenos resultados. Pero Alonso no sigue modas. Lo suyo es más práctico, pues si algo le va bien, lo mantiene.

Los expertos coinciden en que este tipo de dieta, si está bien planteada, puede tener muchos beneficios: menos inflamación, mejores digestiones, recuperación más rápida… Eso sí, hay que vigilar cosas como la vitamina B12 o el hierro, que pueden faltar si no se compensa bien. Pero en su caso, todo está controlado. Tiene a profesionales que le asesoran, y él mismo se conoce como pocos deportistas. Sabe lo que le va bien y lo que no. Y a su edad, eso es oro.