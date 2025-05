Nadie aguanta a Guardiola: Lillo dimite como su mano derecha en el City

Continúa la desbandada en el Manchester City. Tras las salidas de Kevin de Bruyne y Txiki Beguiristain, ahora es Juanma Lillo, mano derecha de Pep Guardiola, el que abandona el barco. Tras varios años junto al técnico catalán, el tolosarra ha decidido marcharse del conjunto citizen en busca de nuevas aventuras. Lillo ha sido clave en los éxitos que ha cosechado el conjunto inglés durante los últimos años.

Guardiola y Lillo mantienen una estrecha relación desde que coincidieron en 2006 en el Dorados de Sinaloa. Pese al breve paso de Pep por el conjunto mexicano, ambos forjaron una gran amistad que les ha llevado a compartir banquillo en el Manchester City. El tolosarra llegó al club inglés en el año 2020 para cubrir la marcha de Mikel Arteta, que ponía rumbo al Arsenal para empezar una nueva etapa como primer entrenador después de varios años como asistente de Pep Guardiola en los sky blues.

Esta no será la primera vez que Lillo abandone a Guardiola, ya que esto ya sucedió en 2022 cuando al de Tolosa le dio por irse a Qatar para ser primer entrenador en el Al Sadd en la 2022-23 tras la marcha de Xavi Hernández al Barcelona. No obstante, aquello solamente duró un año. Lillo volvió a Mánchester una temporada después para convertirse de nuevo en la mano derecha de Pep en el club citizen.

Dos años después, el asistente pondrá punto y final a su segunda etapa en el Manchester City y no se sentará siquiera en el banquillo en el Mundial de Clubes de la FIFA, que se disputa del 15 de junio al 13 de julio. Así lo asegura el diario AS, que también afirma que Lillo no será el único miembro del staff de Guardiola que se marche esta temporada en busca de nuevos retos. No obstante, el tolosarra seguirá ligado al mundo del fútbol pese a su salida del City.

No ha sido una temporada fácil para el Manchester City, que ha sufrido para meterse en la Liga de Campeones. No certificó su billete de forma matemática hasta la última jornada de la Premier League, donde le valía con empatar para estar en la próxima edición de la Champions. Los de Guardiola no fallaron y ganaron al Fulham a domicilio para certificar su presencia entre los cinco primeros y jugar la máxima competición europea.

Lillo se une a De Bruyne y Beguiristain

La ausencia de Rodri ha sido un palo del que no ha sabido reponerse el equipo citizen. Ni en la Premier ni en la Champions han firmado una gran actuación, pero Guardiola continuará al frente del equipo otro año más a pesar de los malos resultados. Eso sí, este bajo rendimiento ha provocado un fin de ciclo con varias salidas importantes tanto dentro del staff de Guardiola, como Lillo, como en la dirección deportiva, donde se despide el otro gran artífice de los éxitos de este equipo, Txiki Beguiristain, como en el terreno de juego con el adiós de Kevin de Bruyne.

El belga es la salida más sonada del Manchester City este verano. De hecho, es bastante probable que el de Gante tampoco esté en el Mundial de Clubes, lo que sería una baja bastante sensible para el técnico catalán. Sensible es también el adiós de su mano derecha, uno de los grandes culpables de los éxitos de los sky blues en los últimos años.