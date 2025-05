Bipolar Guardiola: amenaza al City con irse por una plantilla larga cuando fichó a cuatro jugadores en enero

A Pep Guardiola se le rompe el discurso. Tras ganar al Bournemouth este martes y dar un paso de gigante en la clasificación para la próxima edición de Champions, el técnico español chantajeó al Manchester City con un discurso que contrasta con la realidad de sus actos. «Quiero una plantilla más pequeña o me iré», dijo Guardiola. Quiere una plantilla más corta para evitar mandar a jugadores a la grada… cuando hizo ¡cuatro fichajes! en el pasado mercado de invierno en enero.

En su peor temporada de la última década, sin ganar ningún título y hasta perdiendo una final de la FA Cup con el Crystal Palace, Guardiola se pone exquisito y ahora dice que no le gusta tener plantilla larga: «Como entrenador no puedo entrenar a 24 jugadores y que cada semana se queden cuatro, cinco o seis en Mánchester porque no pueden jugar. Esto no puede pasar y se lo he dicho al club».

Y tiene razón. Plantillas grandes supone un problema para un entrenador que no tiene continuidad en las convocatorias y en los entrenamientos, que va cambiando de jugadores a menudo. El problema de Guardiola es que este año sí tiene muchos jugadores en la plantilla es porque así lo quiso él al fichar en el mercado de invierno a cuatro jugadores.

En concreto, el Manchester City fichó a Omar Marmoush (75 millones), Nico González (60), Abdukodir Khusanov (40) y Victor Reis (37) el pasado mes de enero. También fichó a Juma Bah por siete millones, pero fue cedido al Lens (es decir, que tendrá que volver). Bien es verdad que Guardiola explicará que esos fichajes fueron para remplazar a jugadores lesionados, pero también sabía el técnico español que esos lesionados, como puede ser el caso de Rodrigo Hernández, iban a reaparecer antes o después.

Guardiola y el dinero del City

Y eso es lo que pasó. Ahora, por ejemplo, el futbolista español, último Balón de Oro, ya se ha recuperado de su lesión, vuelve a los terrenos de juego y Guardiola se queja de tener muchos futbolistas en la plantilla. Ver para creer. Tras gastarse 218 millones en el mercado de invierno, ahora Guardiola se queja de algo que él mismo hizo.