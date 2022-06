Rafa Nadal arranca su camino en Wimbledon 2022 enfrentándose en la primera ronda del Grand Slam londinense a Francisco Cerúndolo, este martes 28 de junio. El balear ha dejado atrás el dolor en su pie izquierdo tras someterse a un nuevo tratamiento y regresa a la hierba tres años después con la ambición de conquistar su tercera corona en Londres. A sus 36 años, es el tenista más en forma de la temporada y se encuentra por primera vez ante la posibilidad de lograr un récord histórico en su carrera.

“Sí estoy aquí es porque las cosas van bien”, dijo Rafa Nadal a su llegada a Wimbledon. El español ha hecho todo lo posible por volver a disputar el Grand Slam londinense, pistas por las que no se prodigaba desde 2019. El nuevo tratamiento al que se sometió en Barcelona parece estar dejando muy buenos resultados. Ya no cojea y asegura que no se levanta con dolor como tiempo atrás. Con cautela, pero sin poder disimular la sonrisa en su cara –“estoy feliz de jugar en hierba tres años después”, ha confesado-, Nadal encara este Wimbledon con la oportunidad de hacer historia.

Campeón de Australia y Francia, el balear está por primera vez ante la oportunidad de luchar por el Grand Slam calendar – ganar todos los torneos de máxima categoría en un mismo año-. Un reto ilusionante, a la par que complicado, que pasa por ganar los próximos siete partidos en Londres y que de lograrlo le convertiría en el sexto hombre en la historia que gana los tres primeros Grand Slams. De momento, su primera prueba la tendrá ante el argentino Francisco Cerúndolo, rival al que nunca antes se ha medido con anterioridad.

En el equipo de Nadal, encabezado en Londres por Francis Roig –Wimbledon es el único Grand Slam que sigue desde lejos Carlos Moyá-, reina el optimismo. Esta temporada el balear ha convivido con la incertidumbre y el dolor, pero ha demostrado su capacidad de levantarse una y otra vez hasta alcanzar la gloria en Melbourne y París. Ahora llega a Wimbledon, torneo que disputó por primera vez en 2003 y que, aunque muy ligado a la tradición, ha vivido algunos cambios, especialmente en esta recién estrenada edición donde desaparece el “middle Sunday” (en el primer domingo del torneo no se disputaban partidos-.

Se cuentan ya las horas para ver el estreno de Nadal en Wimbledon, torneo que ha conquistado en dos ocasiones (2008 y 2010), con otras tres finales disputadas (2006, 2007 y 2011) y en el que alcanzó las semifinales en sus dos últimas apariciones (2018 y 2019). Ahora, con 36 años cumplidos y 22 Grand Slams conquistados, Nadal busca la primera de las siete victorias para agrandar la leyenda de un tenista, leyenda en tierra, aunque campeón todoterreno.