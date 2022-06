El inesperado elogio de Djokovic a Nadal: «Me quito el sombrero»

No es habitual que Novak Djokovic tenga palabras de alabanza para un rival y mucho menos para Rafa Nadal. El tenista serbio, sin embargo, se rindió a la enorme temporada que lleva disputada el mallorquín tras conseguir ganar el Open de Australia y Roland Garros.

«Le operaron, se perdió medio año y después de eso, volver y ganar un Grand Slam… Es impresionante lo que hace Rafa Nadal. Me quito el sombrero por lo que ha hecho. Es un campeón increíble, con un espíritu de lucha espectacular. Es para admirarle. Es uno de mis mayores rivales, pero solo puedo tenerle respeto», aseguró.

Djokovic sabe que este Wimbledon es muy especial para la carrera de los Grand Slam. Actualmente está igualado a 20 con Roger Federer, mientras que Rafa Nadal ya alcanza los 22 a lo largo de su carrera. «El ranking ya no es una prioridad para mí. No he podido defender 4.000 puntos entre Australia y aquí, eso me afecta, mis prioridades son otras y es ganar Grand Slams», apuntó.

Por otra parte, el serbio se mostró preocupado porque a falta de dos meses para que comience el US Open no puede entrar en Estados Unidos. «No puedo jugar el US Open ahora mismo. Estoy al tanto, claro, por eso es una motivación extra para hacerlo bien aquí. Tendré que esperar y ver cómo está la cosa. No puedo hacer mucho más, es el Gobierno es el que tiene que decidir», explicó.

Finalmente, Djokovic expuso que está en contra de que se haya prohibido jugar a los tenistas rusos y bielorrusos y puso como ejemplo la guerra de los Balcanes. «No estoy del todo de acuerdo en prohibir a rusos y bielorrusos jugar. No veo cómo pueden haber ayudado a todo lo que ha pasado. No lo veo justo. Si a mí me pasara, sin haber contribuido al conflicto, no lo vería justo. Me gustaría recordar que, entre el 92 y el 96, los serbios no pudieron competir a nivel internacional. Sé cómo se pueden sentir», zanjó.