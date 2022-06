¡Inaudito! Piqué visita a Nadal en Wimbledon vestido del Chelsea

Gerard Piqué ha aprovechado sus vacaciones para hacer una visita a Rafa Nadal en Wimbledon. El tenista español ya está entrenando en las pistas del All England Club tras jugar el torneo de exhibición de Hurlingham (Londres). El futbolista del Barcelona acudió junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, a los que vistió con camisetas del Chelsea.

Ese detalle sorprendió a sus seguidores en pleno debate sobre su futuro en el Barcelona. Xavi cuenta con él pero no como una pieza clave de su equipo. De hecho el club tiene atado a Christensen, que viene para ser titular. No obstante, a Piqué eso no parece preocuparle. El central, que se acaba de separar de Shakira, se llevó a sus dos pequeños a Wimbledon aprovechando sus vacaciones.

Piqué es un gran aficionado al tenis y siempre que puede acude al Grand Slam británico para disfrutar de las mejores raquetas del circuito, ya que suele coincidir con sus vacaciones. Esta vez estuvo en buena compañía y charló un rato con Rafa Nadal, que opta a ganar su tercer grande de la temporada.

Lo más extraño de todo fue ver al central con una bolsa del Chelsea y a uno de sus dos hijos con la camiseta de la pasada temporada del conjunto londinense, ya que Piqué tiene dos años más de contrato con el Barça y cuando estuvo en la Premier vistió la camiseta del Manchester United.