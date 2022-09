Lo que era un secreto a voces ya es oficial. Rafa Nadal será la pareja de Roger Federer en el partido de dobles de la Laver Cup este viernes, que supondrá el último encuentro de la carrera del suizo. El tenista helvético había anunciado su retirada tras este torneo y el miércoles, en la rueda de prensa previa a la gran cita, confirmó que tan sólo disputaría el partido de dobles de la primera jornada y le gustaría que fuera junto a su gran rival y amigo, Rafa Nadal.

«Está claro que lo más bonito sería jugar el dobles aquí con Nadal porque ha sido mi gran rivalidad», comentaba Roger en la previa del encuentro que enfrentará a Europa contra el equipo de resto del mundo. Tras estas declaraciones, todo hacía indicar que el actual número tres del ranking ATP sería su pareja en este último baile. No era la primera vez que dejaba caer la idea de jugar con Nadal, ya lo comentó en una entrevista el martes donde reconocía que «sería un sueño absoluto».

Casi 24 horas después, la Laver Cup ha publicado la alineación para la jornada inaugural del torneo este viernes en el O2 Arena de Londres y se ha confirmado que Nadal y Federer pondrán el broche final al día, juntos, en el partido de dobles. Tras 40 enfrentamientos, 24 de ellos en finales, y un balance de 26 a 14 para el balear, dos de los tenistas más grandes de la historia se volverán a juntar para el último baile del suizo.

The line-up is set for Day 1 of #LaverCup pic.twitter.com/HnulRs01KX

— Laver Cup (@LaverCup) September 22, 2022