Nadal: «Hace tres semanas no sabía si iba a volver a jugar un partido»

Rafa Nadal analizó en rueda de prensa su victoria ante Darwin Blanch, que le da una nueva oportunidad de jugar en el Mutua Madrid Open y de probarse en un encuentro de alto nivel como el que le medirá a Alex de Miñaur el sábado. Nadal aseguró, además, que no estará al 100% contento cuando salga de Madrid, pero que sí está satisfecho si analiza que hace tres semanas no sabía si iba a poder reaparecer sobre una pista de tenis.

La victoria sobre Blanch no cambia el panorama ni la perspectiva de Rafael Nadal, quien sigue priorizando su estado físico dentro de la progresión que debe llevar en este tramo de temporada hacia su máximo. «No soy muy resultadista, no lo he sido nunca, soy realista y honesto con lo que ocurre. El rival me ha dado muchas facilidades y con máximo respeto, creo que es un jugador que comete errores. No cambia para nada mi perspectiva de París y no me va a cambiar aquí, no voy a tomar ninguna decisión aquí, la voy a tomar después de Roma. Voy a hacer mi camino y si llego, llego, y si no no», comentó Nadal ante los medios.

El próximo desafío que tiene por delante Rafa Nadal es ante Alex de Miñaur, en un encuentro de segunda ronda en el que no se siente favorito. Si, me sorprendería, pero no me preocupa mucho, no me cambia, sólo me cambiaría a nivel emocional si gano. A nivel deportivo no me genera nada ganar o perder el sábado, no me va a cambiar nada mi carrera ni mi torneo aquí. No aspiro a ganar, si aspirara a ganar tendríamos otra conversación que es la que hemos tenido los últimos 15 años», analizaba el balear, en el prisma de una potencial victoria ante De Miñaur.

«El sábado es una oportunidad de probarme tenísticamente como estoy. En Barcelona jugué un set, el segundo no se pudo. Puedo jugar con un rival que regala muy poco, juega todos los puntos y en mi momento se hace más difícil , se necesita de tiempo y esfuerzo físico. Tengo que ver en qué medida estoy capacitado para hacerlo. Voy a salir a disfrutar y a competir pero no soy favorito», completó.

El doble objetivo de Nadal ante De Miñaur

Pese a haber trasladado cierto pesimismo en sus declaraciones del último día, Nadal quiso también poner en valor lo que significa para él, a estas alturas, levantarse tras un problema físico como el que le impidió competir en Indian Wells y Montecarlo. «Estar aquí significa mucho, sinceramente, hace tres semanas no sabía si iba a volver a jugar un partido oficial y ahora llevo dos semanas consecutivas jugando, aunque sea poco. Ahora estoy aquí y pueden suceder cosas, en casa no suceden cosas. Tengo que dar opción a que el cambio ocurra».

«No es blanco ni negro aunque en este mundo lo parece, para mí siguen existiendo grises. No creo q en ningún caso me vaya contento al 100% de Madrid. Si me voy sin hacerme daño, pudiendo competir y jugar a un nivel competitivo el sábado, podré decir que es otra semana que está aprobada. Después será un momento de dar un paso más, pero no sé si es hoy aún cuando tengo que darlo, es pronto. Tengo que darme la opción, no tengo necesidad de quitarme presión, es real», finalizó Nadal, que se despedía de los medios como hizo del público, hasta el sábado, cuando puede tener lugar su último capítulo profesional en Madrid. O no.