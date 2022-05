Un partido que brilla tanto como las estrellas de la noche de París. Porque las estrellas son ellos, los dos mejores tenistas de la historia, que se medirán frente a frente en una sesión nocturna que alejará la polémica para escenificar una batalla sin parangón pese a ser la quincuagésima novena edición del duelo. Rafael Nadal y Novak Djokovic se miden (20:45 horas) en los cuartos de final de Roland Garros, dibujando una final anticipada que puede alargar el sueño de la Decimocuarta del rey de la tierra en París o romperlo de cuajo para confirmar la condición de número uno del serbio.

Atrás quedan las lágrimas de protesta después de un sorteo que deparó el enfrentamiento más esperado en una ronda lejos de la deseada. Mientras por la parte más baja del cuadro caen los principales favoritos, por la alta se mantienen las espadas bien alzadas entre el trece veces campeón de Roland Garros y el número uno, vigente poseedor de la corona y de la Copa de los mosqueteros. Nadal contra Djokovic. Djokovic contra Nadal.

Sobran las palabras para describir lo épico de cada duelo entre dos genios coetáneos, que con diferentes estilos han sublimado el tenis hasta convertirse en líderes deportivos más allá de su disciplina. Por un lado, la garra y la capacidad infinita de lucha de Rafa Nadal. Por otro, la clase de Djokovic, hipnótico y talentoso a partes iguales, así como el tenista que más semanas se ha sentado en lo más alto del ranking ATP.

Un Clásico en París

Ambos son historia pero sólo uno quedará en pie para luchar en las semifinales de Roland Garros. No ha sido un camino de rosas para ninguno, más bien todo lo contrario, en 2022. Nadal empezó sorprendiendo al mundo una vez más con el título del Open de Australia y un récord espectacular de imbatido que sólo una fractura costal pudo frenar. Después, en ‘su’ gira de tierra, primero la baja, después la inactividad y finalmente la enfermedad crónica que sufre en su pie le dejaron en blanco por primera vez en tres lustros, aunque en Roland Garros ya ha combinado el aplastamiento de las tres primeras rondas con lo heroico de su triunfo en octavos ante Aliassime.

En el otro lado, un Novak Djokovic que comenzó apartado y deportado de Australia por su condición de antivacunas y que poco a poco ha encontrado el punto al año hasta llegar a su prime en París, donde defiende el título conseguido en 2021 después de sacudir de su tierra a Nadal en semifinales, antes de coronarse por segunda vez al derrotar a Tsitsipas en el duelo por el título.

Djokovic, favorito en la noche

El favoritismo está ligeramente del lado de Djokovic, por sensaciones –ha arrasado en sus cuatro compromisos previos en el torneo– y por la decisión de jugar en turno de noche, haciendo seguimiento a las teles y caso omiso a un Nadal que pidió disputar de día el que él mismo clasificó como el que podría ser su último partido en Roland Garros. La noche no confunde a Rafa pero sí le hace un poco menos peligroso, pues lo pesado del ambiente no ayudará a sus golpes con efecto. Nole tendrá más posibilidades de vencer, pero no hay que engañarse. Es París, es Roland Garros y Nadal ya ha avisado. «Sé mi situación y la acepto. Lo que voy a hacer es luchar». Palabra de ganador.