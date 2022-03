Rafa Nadal debutará en el Masters 1000 de Indian Wells ante Sebastian Korda, número 38 de la ATP, y uno de los grandes talentos del circuito. El joven estadounidense, de 21 años, se deshizo en primera ronda del australiano Thanasi Kokkinakis en una hora y 29 minutos de partido, con un resultado de 6-3 y 6-4. Ambos se citarán ahora en la segunda ronda, en el que será el primer partido del balear en el torneo californiano desde 2019. Su debut está previsto para este sábado, en horario aún por determinar.

Nadal y Korda se conocen bien, de hecho, ambos han entrenado juntos esta semana para preparar el primer Masters 1000 de la temporada y el americano es un seguidor confeso del español. Sólo hay un precedente en el circuito, con victoria para Nadal en los octavos de final de Roland Garros 2020, con un contundente resultado a favor del español de 6-1, 6-1 y 6-2. Si bien, desde entonces el americano ha evolucionado mucho dando un salto de hasta 175 posiciones en el ranking de la ATP para ocupar el actual puesto número 38, además de contar ya con un título en sus vitrinas.

Rafael Nadal works out w/Sebastian Korda in Stadium 1 in #IndianWells. @BNPPARIBASOPEN pic.twitter.com/FPZEyag9HO

— Richard Osborn (@RWOsborn) March 8, 2022