Rafael Nadal no reaparecerá en el Masters 1000 de Montecarlo. El tenista español emitió este martes un comunicado a través de las redes sociales en las que informa de su ausencia en el primer gran compromiso de la temporada de tierra batida, debido a que no se ve aún en condiciones de competir al máximo nivel tras la lesión en el psoas ilíaco sufrida en enero en el Open de Australia.

«Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Monte Carlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso preparación, esperando volver pronto», informó Nadal a través de la nota compartida con sus seguidores.

Las palabras de Nadal resultan algo preocupantes, teniendo en cuenta que su último partido data del pasado 18 de enero, cuando se lesionaba y cedía en segunda ronda del Open de Australia a manos del estadounidense Mackenzie McDonald. A partir de ahí, 76 días inédito que irán a más debido a la confirmación de su ausencia en el Masters 1000 de Montecarlo, torneo en el que tampoco pudo participar la pasada temporada, en este caso por una lesión en las costillas producida semanas antes en Indian Wells.

El Masters 1000 de Montecarlo había sorprendido días atrás al anunciar, con semanas de antelación, el regreso de Rafa Nadal a las pistas en su torneo, pero el manacorí se apresuró entonces a dejar en el aire su presencia en el torneo del Principado, que ha conquistado hasta en once ocasiones a lo largo de su carrera deportivo. «Sigo mi rumbo y no sé cuándo volveré a jugar, esa es la verdad. Estoy en una fase de incrementar el trabajo. Si supiera cuando voy a volver, lo diría, pero no lo sé», comentaba el español. «No puedo confirmar que jugaré en Montecarlo, las cosas se van viendo día día. Prefiero decir las cosas cuando la sepa realmente», añadió, dejando para este martes, a menos de una semana del inicio del torneo, la confirmación, en este caso de que no estará en el torneo disputado en el Montecarlo Country Tennis Club.

Nadal y las incógnitas con su reaparición

Con 36 años, Nadal prioriza competir al 100% y tener un riesgo mínimo de recaída de sus dolencias, por lo que la decisión no va de la mano del ranking o de un regreso forzado a las pistas, si no que lo hará cuando realmente se sienta preparado para ello. Desde este lunes, Rafael es el número 14 de la clasificación ATP y sin reaparecer, su posición apunta a caer algún puesto más hasta que se sienta preparado para volver, dentro de una baja que se está alargando más de lo que todos sus seguidores desearían pero que, por el tiempo y por los entrenamientos que comparte el balear, apunta a estar ya en el tramo final.