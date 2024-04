Munuera Montero será el árbitro de la final de la Copa del Rey

José Luis Munuera Montero será el árbitro que dirigirá la final de Copa del Rey del próximo sábado entre Athletic Club y Mallorca en Sevilla. El Comité Técnico de Árbitros premia así a un colegiado que ha crecido mucho en los últimos años y que tendrá su primera gran final.

Nacido en Jaén en 1983, pero adscrito deportivamente a Córdoba, Munuera Montero lleva ocho temporadas en Primera División, donde ha dirigido 149 partidos. Tiene experiencia en grandes partidos como derbis madrileños y Clásicos entre Real Madrid y Barcelona, a los que arbitró en Supercopa de España y Copa del Rey.

En lo que va de temporada ha dirigido 21 partidos, 15 de Liga, 4 de Copa del Rey, uno de Europa League y otro de categoría sub-21 entre las selecciones de Gales y Dinamarca. En lo que se refiere a los finalistas, Munuera Montero ha dirigido en 18 ocasiones al Athletic y en 15 al Mallorca.

Munuera Montero, que es árbitro internacional desde el año 2019, estará acompañado por Eduardo Prieto Iglesias en el VAR. Prieto Iglesias es árbitro especifico de VAR en Primera División y esta temporada ha hecho desde la posición del videoarbitraje un total de 62 partidos. La final de la Copa Rey volverá a contar con la tecnología del fuera de juego semiautomático como ya sucedió la pasada temporada.

En lo que va de Copa del Rey ha dirigido cuatro partidos: Dep. Murcia – Alavés de primera ronda, Atzeneta – Getafe de segunda ronda, Amorebieta – Celta de Vigo de tercera ronda y los cuartos de final entre el Mallorca y el Girona.

Munuera Montero es el árbitro del «todo ok, José Luis»

El árbitro andaluz se hizo famoso en España por el famoso «todo ok, José Luis». Él no dijo esa frase nunca, pero siempre le acompañará por ser el destinatario de ese mensaje en un Real Madrid-Real Sociedad. Melero López, que estaba en el VAR, le dijo esa frase cuando Munuera Montero no pitó un penalti clamoroso de Rulli, portero del equipo vasco, a Vinicius.

A Munuera Montero le considera el Comité de Árbitros un colegiado ya con relevancia en la élite, capaz de soportar la presión y listo ya para dirigir grandes partidos durante una temporada. La temporada pasada dirigió su primer Clásico en España (semifinales de Copa, antes había arbitrado en la Supercopa de Arabia) y ahora le da un impulso con la final de Copa.

Athletic y Mallorca se enfrentan este sábado en la gran final de Copa del Rey, el duelo más importante en décadas para ambos conjuntos. El Athletic no gana la Copa desde hace 40 años y tras perder cinco finales en los últimos 15 años llega a Sevilla como el gran favorito. El Mallorca, por su parte, ganó una edición de la Copa del Rey, la del año 2003, y desde entonces no ha vuelto a una final. El cuadro vasco llega a esta final tras perder en Liga en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. El conjunto balear, por su parte, sacó un valioso empate a cero en Mestalla. Ambos equipos realizaron pequeñas rotaciones pensando en la gran cita del sábado en La Cartuja.