El Real Madrid pasa de la pinza de Tebas y Medina Cantalejo: «Esto es la guerra»

La Liga ha decidido posicionarse a favor del Comité Técnico de Árbitros para atacar al Real Madrid. Es decir, para realizar uno de sus deportes favoritos. Es de sobra sabido que el organismo presidido por Javier Tebas, empezando por su presidente, siempre que tiene oportunidad ataca a la entidad madridista. Pero estos comunicados y palabras afectan entre poco y nada a la entidad presidida por Florentino Pérez.

«Asumimos las hostias y vamos a continuar», aseguran fuentes del Real Madrid a OKDIARIO. Añadiendo que esto es «la guerra» y que no van a parar hasta «derrocar a todo el sistema arbitral actual». En el club blanco tienen claro que no se van a detener y que los comunicados de la Liga o del CTA se observan y se pasa de ellos porque el único objetivo que tienen desde el Santiago Bernabéu y renovar todo lo que tenga que ver con un sistema arbitral que durante 17 años estuvo manchado por José María Enríquez Negreira.

En el Real Madrid están tranquilos y, obviamente, no van a detener los vídeos que publican antes de cada partido en Real Madrid Televisión. «Deben entender que estos vídeos no van contra ningún árbitro, van contra absolutamente todo el estamento», comentan desde la entidad madridista a OKDIARIO.

Por lo tanto, el último comunicado de la Liga no inquieta lo más mínimo. Lo que sí creen desde el Real Madrid es que Javier Tebas no ha preguntado a todos los clubes si están de acuerdo o no con este comunicado, pero también están seguros de que la gran mayoría de las entidades no habrán visto con malos ojos atacar a los blancos, mientras que la mayoría ha callado con el caso Negreira.

No obstante, también hay que destacar que en el Real Madrid sí produce cierto asombro que los vídeos de Real Madrid Televisión esté hiriendo más a la Liga, al CTA y a algunos clubes, como por ejemplo el Sevilla, que la corrupción continuada en el deporte que ejerció el Barcelona durante casi dos décadas.

Comunicado de la Liga contra el Real Madrid

La Comisión Delegada de LALIGA, reunida en el día de hoy, desea, a raíz de la denuncia que el Real Madrid CF ha formulado contra el árbitro Martínez Munuera ante el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol, manifestar su rechazo absoluto a la denuncia presentada por el Real Madrid CF y expresar su apoyo sin ambages a D. Juan Martínez Munuera y, por extensión, al colectivo arbitral español.

LALIGA, en su firme compromiso de erradicar toda forma de violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el fútbol, además de llevar a cabo numerosas campañas de concienciación y prevención, denuncia ante el Comité de Disciplina de la RFEF y ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte del CSD, todas aquellas actuaciones producidas en los partidos de los Campeonatos Nacionales de Liga de Primera y Segunda División, que puedan ser constitutivas de las antedichas infracciones.

En este sentido, la Comisión Delegada de LALIGA considera que dicha denuncia es una manifestación más de la inclemente campaña emprendida por el Real Madrid CF contra los árbitros españoles, con la presumible intención de presionar a dicho estamento, al objeto de obtener una ventaja competitiva con las decisiones que dicho colectivo tiene que tomar. Tal y como ha indicado y acreditado el Comité Técnico de Árbitros, la forma de proceder del Sr. Martínez Munuera ha sido intachable y se ha ajustado escrupulosamente a la normativa que rige la actuación arbitral.

Cualquier otra interpretación que pueda hacerse de los hechos es, sencillamente, espuria. Asimismo, la Comisión Delegada de LALIGA considera que debe evitarse cualquier conducta que erosione la integridad de la competición, debiendo preservarse el decoro y el buen orden deportivo, y muestra su preocupación y rechazo ante este tipo de actuaciones realizadas repetidamente por el Real Madrid CF que van en contra de dichos valores

Comunicado del CTA contra el Real Madrid

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF quiere expresar su total e incondicional apoyo al árbitro de Primera División D. Juan Martínez Munuera, tras las injustas acusaciones vertidas por el Real Madrid C.F. en su denuncia ante el Comité de Competición.

El citado club alude a una serie de advertencias realizadas por sus jugadores sobre gritos o cánticos por parte del público en contra del jugador nº 7 de su club. Debemos aclarar que, una vez revisados los audios del partido, no se escucha ninguna indicación de jugador alguno del Real Madrid C.F. sobre esta cuestión ni, finalizado el partido, el delegado del club puso en conocimiento del árbitro incidente alguno relacionado con estos gritos o cánticos, tal y como le faculta el artículo 258, sobre los delegados de club, del Reglamento General de la RFEF.

No obstante, el CTA quiere recordar que el árbitro solo puede incluir en el acta aquellos incidentes ocurridos antes, durante y después del encuentro en el terreno de juego o en cualquier otro lugar de las instalaciones deportivas o fuera de ellas, siempre que haya presenciado los hechos o, habiendo sido observados por cualquiera otro/a de los/as miembros del equipo arbitral, le sean directamente comunicados por el/ella mismo/a, según el art. 240 de citado reglamento.

Sin embargo, el Real Madrid C.F. desconoce que el Oficial Informador del partido, que pertenece al Comité Técnico de Árbitros, sí reflejó en su informe aquellos incidentes de público que consideró significativos, cumpliendo sus funciones como Oficial Especializado en la lucha contra la violencia, el racismo y la xenofobia que le otorga el Reglamento General de la RFEF, y que se adjunta a este comunicado. Para que no haya ninguna duda sobre este documento, se puede comprobar cómo el oficial informador firma su informe el domingo 17 de marzo a las 14:43 h. Estos informes se envían al órgano disciplinario de la RFEF al finalizar cada jornada, como se lleva haciendo desde hacia varias temporadas.

Por último, el CTA quiere significar que es el mayor implicado en la lucha contra todo tipo de violencia, racismo, xenofobia e intolerancia. Es uno de los firmantes del Protocolo contra el racismo en el fútbol, de marzo de 2005, en el que se compromete a reflejar todo tipo de ofensas racistas en las que tomen parte tanto los participantes como el público; a la paralización o interrupción momentánea de partidos cuando se produzcan conductas racistas, xenófobas o intolerantes; y a la suspensión del partido, agotando las vías dirigidas a lograr que prosiga su celebración, cuando los árbitros consideren que las ofensas o conductas racistas, xenófobas o intolerantes revistan suma gravedad. Por este motivo, en 2022 volvió a realizar un nuevo protocolo de actuación sobre los incidentes de público, mostrando así que persigue y perseguirá todos aquellos incidentes que supongan un peligro, un daño físico o moral para los participantes.

El Comité Técnico de Árbitros está abierto a encabezar, participar o colaborar en cualquier iniciativa que los estamentos del fútbol designen para combatir y erradicar la violencia, el racismo, la xenofobia o la intolerancia en nuestro deporte. Los árbitros somos los principales destinatarios de la violencia verbal y física que se produce en todos los campos de fútbol y, por ello, los máximos interesados en expulsarla del fútbol.