La mujer de Sergio Rico se pronuncia sobre el accidente: «No sabemos exactamente lo que pasó»

La recuperación de Sergio Rico sigue mejorando poco a poco tras las lesiones sufridas hace más de un mes tras golpearse en la cabeza con un caballo durante la romería de El Rocío. El guardameta del PSG permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde ya reconoce a las personas que entran en su habitación

«Va mejorando poco a poco, pero lentamente. No había muchos testigos, entonces no sabemos exactamente muy bien qué ha pasado. Yo tampoco estaba delante, me pilló dormida y bueno, estamos nosotros también a la espera de ver el atestado para ver si se sabe algo más, pero no hemos podido concretar mucho más», afirmó la mujer el portero, Alba Silva.

«Al parecer, entre las 8 y las 9 de la mañana, un mulo que se encontraba amarrado a la verja de la vivienda […] por causas desconocidas se debió de asustar, rompiendo supuestamente la cuerda. Antes de correr con el charrete enganchado debió de romper también los troncos de la verja de madera que hay en la puerta de la vivienda», afirma el atestado de la Guardia Civil sobre el accidente que sufrió Sergio Rico.

El escrito del juez, de hasta 64 páginas, certifica que Sergio Rico fue golpeado en la cabeza por un caballo. Pero no se puede certificar si iba subido a caballo o no. Los testigos de la escena vieron al portero del PSG tendido ya en el suelo.