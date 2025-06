La mujer de un futbolista del Racing explota contra Pedro Sánchez: «Traidor, mentiroso e inepto»

Marta Bermúdez, mujer del futbolista Javi Montero, está dando mucho que hablar en las redes sociales durante las últimas horas. La joven ha explotado contra Pedro Sánchez y ha aclarado que su ataque no era hacia el entrenador José Alberto. La pareja del defensa del Racing de Santander publicó en sus historias de Instagram un durísimo mensaje que todos creyeron en principio que iba dirigido hacia el técnico por no contar con su marido, pero horas después ella mismo afirmó que se refería al presidente del Gobierno tras lo ocurrido con Santos Cerdán.

«A una mala persona jamás le saldrán bien las cosas. Te lo mereces por traidor, mentiroso, falso, inepto…», publicó la pareja del jugadordel Racing, ex de clubes como Atlético de Madrid, Deportivo, Besiktas, Hamburgo y Arouca, justo después de la derrota del Racing de Santander ante el Mirandés que eliminaba al conjunto cántabro del playoff de ascenso a Primera. Todo el mundo daba por hecho que esas palabras iban hacia el entrenador, que incluso fue preguntado por ello en la Cadena Cope. «Me equivoco más de lo que me gustaría en decisiones que tomo, pero lo que tengo claro es que a nivel personal absolutamente nadie me puede decir nada. Lo único que puedo decir es que todos los jugadores que he tenido me conocen lo suficiente como para saber qué tipo de persona soy», contestó José Alberto a Juanma Castaño.

😡 La mujer de Montero, central del Racing, le ha dirigido este mensaje en Instagram a José Alberto: ‘A una mala persona jamás le saldrán bien las cosas. Te lo mereces por traidor, mentiroso, falso, inepto…’ 👔 Y el técnico le responde en @partidazocope 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/6bjnDVd61y — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 12, 2025

La enorme polémica generada hizo que primero borrara el mensaje publicado y que unas horas después matizara y explicara a quién iba realmente dirigido ese ataque, según la propia Marta Bermúdez. «Aclaro con este vídeo a lo que me refería: mala persona, traidor, inepto y sin fin de adjetivos», añadiendo un vídeo de las palabras de Pedro Sánchez pidiendo «perdón» a la ciudadanía tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, Ábalos y Koldo. Posteriormente Marta Bermúdez pidió directamente la dimisión del presidente del Gobierno: «Estás hundiendo nuestro país».

En cualquier caso, en Santander hay un lío importante tras las polémicas palabras de la mujer de Javi Montero y tras la eliminación del Racing de Santander frente al Mirandés en semifinales del playoff de ascenso. La afición está en contra de José Alberto, al que pidan que no siga al frente del equipo la próxima temporada, aunque el técnico se muestra confiado de seguir en el banquillo y volver a pelear por el ascenso la próxima campaña.