Muere Rafaela Del Bianchi, influencer de 27 años y ex novia de una futbolista del City

Luto y conmoción en Brasil. Diferentes medios cariocas han confirmado la trágica muerte de Rafaela Del Bianchi, conocida influencer de 27 años, que ha perdido la vida en un accidente de tráfico ocurrido el pasado domingo en la autopista Lix da Cunha, en el estado de Sao Paulo. La joven, conocida por su carisma y su presencia activa en redes sociales, era además ex pareja de la futbolista Kerolin Nicoli, actual delantera del Manchester City y una de las figuras más destacadas de la selección brasileña.

Según informaron las autoridades locales, el siniestro se produjo cuando el vehículo en el que viajaban Rafaela y una amiga volcó tras perder el control. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Sao Paulo, Rafaela Del Bianchi no llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente, lo que provocó que saliera despedida del coche tras el impacto y sufriera heridas mortales. Por el contrario, la conductora, quien sí llevaba el cinturón, resultó herida leve y fue trasladada a un hospital cercano, donde permanece fuera de peligro.

Luto por Rafaela Del Bianchi

El accidente ha conmocionado a todos en Brasil, especialmente en el ámbito de las redes sociales, donde Rafaela era una figura muy querida y seguida por miles de usuarios. En su cuenta de Instagram, donde compartía su vida cotidiana, mostraba con frecuencia momentos junto a su hija Julia, de 11 años, además de publicaciones relacionadas con su pasión por el fútbol, su estilo de vida y mensajes de superación personal.

La noticia también ha tenido un fuerte impacto en el mundo del deporte debido a su pasada relación con Kerolin Nicoli, que ahora atraviesa uno de los momentos más duros de su vida personal. A través de un mensaje publicado en redes sociales, la futbolista expresó su dolor con palabras que conmovieron a miles de usuarios: «Aunque sabemos que un día la vida terminará, nunca estamos preparados para perder a alguien. Hoy el cielo ganó un pedazo de lo que más amé en la Tierra». La publicación rápidamente se volvió viral y recibió una ola de mensajes de apoyo de parte de compañeras y aficionados.