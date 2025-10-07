El mundo del alpinismo y las redes sociales está de luto tras la trágica muerte de Balin Miller Un joven alpinista de 23 años, que perdió la vida mientras realizaba un directo en TikTok Durante su ascenso a El Capitán, una de las formaciones rocosas más emblemáticas del Parque Nacional Yosemite

El mundo del alpinismo y las redes sociales está de luto tras la trágica muerte de Balin Miller, un joven alpinista de 23 años, que perdió la vida mientras realizaba un directo en TikTok durante su ascenso a El Capitán, una de las formaciones rocosas más emblemáticas del Parque Nacional Yosemite, en California.

El fatal accidente ocurrió el pasado fin de semana mientras Miller compartía con sus seguidores los momentos finales de su escalada. Según las primeras informaciones, el joven había completado con éxito el ascenso, alcanzando la cima tras varias horas de esfuerzo y relatando en directo u experiencia a través de la citada plataforma. Sin embargo, la tragedia se desencadenó instantes después, cuando Miller intentaba recuperar su mochila. En ese momento, la cuerda de seguridad que lo sostenía cedió inesperadamente, provocando su caída desde una gran altura ante la mirada atónita de cientos de espectadores conectados a su transmisión.

Luto por Balin Miller

Equipos de rescate del parque acudieron de inmediato al lugar tras recibir las alertas, pero lamentablemente no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Las autoridades del Servicio de Parques Nacionales confirmaron el fallecimiento y anunciaron que se ha abierto una investigación para determinar las causas exactas del accidente, incluyendo el estado del equipo utilizado.

Balin Miller era un apasionado escalador y creador de contenido, conocido por documentar sus aventuras en distintas montañas del país. Expertos en alpinismo han recordado que, aunque las transmisiones en vivo ofrecen una nueva forma de compartir experiencias, no deben interferir con las medidas de seguridad, especialmente en entornos tan exigentes como Yosemite.