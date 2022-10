Muere Dietrich Mateschitz, dueño y fundador de Red Bull

La Fórmula 1 está de luto. Este sábado se ha confirmado la muerte de Dietrich Mateschitz, dueño y fundador del equipo Red Bull. Además de la escudería de Fórmula 1, su imperio también incluye equipos de fútbol como RB Leipzig, New York Red Bulls y Red Bull Salzburgo o el EHC Red Bull Múnich de hockey sobre hielo, así como otros equipos de Brasil o Ghana.

La noticia era esperada en el Gran Circo ya que Mateschitz atravesaba una grave enfermedad y finalmente las peores noticias se han acabado confirmando después de la tercera sesión de libres celebrada en el circuito de Austin. El equipo Red Bull aún no ha hecho oficial el fallecimiento que se espera en los próximos minutos.

Red Bull has announced that company founder, Dietrich Mateschitz, has passed away at the age of 78.

Mateschitz bought the Jaguar team in late 2004 and renamed it Red Bull Racing. He helped drive his team around from midfielders to world champions in just 6 seasons. pic.twitter.com/TJBuBq8bx0

