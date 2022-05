MastRafa Nadal debuta este miércoles en el Mutua Madrid Open, un torneo en el que busca la puesta a punto y en el que más allá de los resultados lo importante es recuperar sensaciones con la mirada puesta en Roland Garros. Tres semanas por delante para la gran cita en París, un tiempo que para Patrick Mouratoglou, ex entrenador de Serena Williams y actual técnico de Simona Halep, no es suficiente. Las palabras del francés han hecho reaccionar a Carlos Moyá, entrenador del balear, que no ha dudado en pedir más respeto y memoria por el 13 veces campeón en la Philippe Chatrier.

«Va a jugar pocos partidos y es muy raro que llegue a París con tan pocos encuentros. Será extraño para él. Pese a su gran inicio de temporada, Rafa Nadal siempre ha sido un jugador que necesitaba jugar muchos partidos. No va a llegar en su mejor forma a Roland Garros», dijo recientemente Patrick Mouratoglou, actual técnico de Simona Halep. Para el francés, el hecho de que hasta ahora Nadal no haya jugado ningún partido en arcilla le va a condicionar para llegar en plena forma a Roland Garros -del 22 de mayo al 5 de junio-.

Las declaraciones de Mouratoglou han tenido la respuesta de Carlos Moyá, entrenador de Rafa Nadal, que no ha dudado en utilizar sus redes sociales para rebatir las palabras del francés. «17 años seguidos en el Top-10, Roland Garros ’20 con 3 partidos en 7 meses, Australian Open ’22 con 3 partidos en 6 meses… un poco de respeto y memoria Patrick Mouratoglou», publicó el balear, recordando los pocos partidos que le bastaron a Nadal para ganar Roland Garros en 2020 o el pasado Open de Australia, además de su récord de regularidad al mantenerse durante los últimos 17 años entre los diez mejores del mundo.

17 años seguidos top 10,Roland Garros’20 con 3 partidos en 7 meses,Australian Open’22 con 3 partidos en 6 meses..un poco de respeto y memoria @pmouratoglou 😉 https://t.co/5tgIRslIT6 — Carlos Moya (@Charlymoya) May 3, 2022

El Mutua Madrid Open será el primer torneo de arcilla que dispute esta temporada Rafa Nadal después de perderse por su lesión en el costado los torneos de Montecarlo y Barcelona. El propio tenista ha reconocido que llegaba a esta cita muy justo de preparación, pero que había hecho u esfuerzo por poder jugar ante su público en casa. El balear tiene como objetivo para esta temporada Roland Garros y sí confía en llegar en condiciones de «ser competitivo» en la gran cita de París.