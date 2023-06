Mourinho renuncia a un cargo de la UEFA por la «falta de principios»

José Mourinho ha renunciado a su cargo en un comité de la UEFA tras la sanción que ha recibido por parte del organismo europeo de cuatro partidos por su «lenguaje abusivo» contra el árbitro Anthony Taylor tras la final de la Europa League, donde la Roma cayó en penaltis contra el Sevilla.

El técnico portugués ha emitido una carta al croata Zvonimir Boban, uno de los máximos responsables del fútbol en la UEFA, donde anuncia su marcha de la ‘UEFA Football Board’. Además, Mourinho ha criticado un cambio de principios en el organismo.

«Lamento informar de que, con efecto inmediato, renuncio a mi participación en este grupo. Los principios en los que creía plenamente cuando me uní al grupo ya no existen y me siento obligado a tomar esta decisión. Le pido amablemente que comunique también mi decisión al presidente, el señor Aleksander Ceferin», afirmó José Mourinho en su comunicado.

El ‘UEFA Football Board’ es un grupo creado el pasado mes de abril que reúne a entrenadores y ex jugadores para debatir ideas para mejorar el fútbol y, además del portugués, incluye a figuras como Rafa Benítez, Ronald Koeman, Roberto Martínez, Patrick Vieira, Figo y Zinedine Zidane.

Tras la final de la Europa League en Budapest, donde el Sevilla ganó su séptimo entorchado frente a la Roma, José Mourinho esperó a Anthony Taylor, colegiado de la contienda, en el párking del estadio para increparle. Por sus actos y por su «lenguaje abusivo», la UEFA sancionó al entrenador portugués con cuatro partidos.

Además, la UEFA sancionó con 50.000 euros a la Roma y un partido sin afición visitante en un partido europeo por encender bengalas en la final de la Europa League. De esta manera, la Roma, que disputará la Europa League la próxima temporada, no podrá contar con Mourinho en su banquillo en los cuatro primeros partidos de fase de grupos.