Livio Suppo, jefe hasta ahora del Repsol Honda, se rinde a Márquez: “Nunca antes he visto un piloto como él”

Livio Suppo, máximo responsable del equipo Repsol Honda de MotoGP, abandona su cargo con la finalización de la temporada, y lo hace con un sabor de boca inmejorable tras la consecución de un nuevo título mundial junto a Marc Márquez. Para el italiano, el ’93’ es un piloto único, capaz de hacer cosas que ningún otro puede. “Márquez es un piloto único, realmente único. He estado en este mundo durante muchos años, pero nunca había visto un piloto como éste antes. Ha ganado cuatro títulos de MotoGP en cinco temporadas, y en un momento de la historia en el que el campeonato está nivelado, sin que haya una moto por encima del resto, lo que le da aún más crédito a su logro”.

Suppo también ha hablado de la famosa salvada de Márquez en Cheste, una maniobra que casi ni siquiera pueden explicar las leyes de la física. “Cuando vi que se mantenía en pie, no me preocupé. Luego me di cuenta de que todo podía cambiar en un instante y me estresé. Es cierto que tenía una importante ventaja de puntos sobre Dovi, pero pensé Silverstone donde perdimos 25 de una vez”.

Sobre Dovizioso, Suppo también ha querido tener palabras de cariño, afirmando que es la primera vez que ve a un piloto dar un salto tan grande después de tantos años en MotoGP. “Quiero felicitar a Dovizioso. Lo conozco bien y nunca había visto a un piloto dar un paso adelante tan grande, después de tantos años en MotoGP, como él ha hecho. Me gustó cómo corrió la última carrera también, intentándolo hasta el final. El año que viene espero que vuelva a estar delante”.

Además, sobre la polémica de las órdenes de equipo de Ducati, el ya ex dirigente italiano afirmaba que, de haber sido Dovizioso y Lorenzo sus pilotos, le hubiese gustado que acatasen lo que se les estaba sugiriendo. “A veces parecía que Lorenzo estaba frenando a Dovi, estoy sorprendido de que no lo dejara pasar. Tal vez quiso ayudarle marcándole el camino, pero si fuera mi piloto habría preferido que dejara pasar a su compañero”.