Los motivos por los que Jenni Hermoso se ha quedado fuera de la convocatoria de España para la Eurocopa

Jenni Hermoso se ha quedado fuera de la convocatoria de España para la Eurocopa 2025. La delantera madrileña no estará finalmente entre las 23 futbolistas que viajen a Suiza para pelear por el que sería el primer campeonato para las vigentes campeonas del mundo. Líder de este equipo durante prácticamente una década, siendo clave en la consecución del Mundial 2023, no estará en la expedición que viaje a la Euro, después de que Montse Tomé no la haya convocado.

En condiciones normales, Jenni Hermoso debería estar en la lista de jugadoras, pero lleva sin acudir con España desde octubre de 2024. Su última convocatoria fue la primera tras el fracaso en los Juegos Olímpicos. Jenni viajó a dos amistosos contra Canadá e Italia, en los que apenas jugó 15 minutos en el primer encuentro. A partir de ahí, quedó apartada por la asturiana, que no ha vuelto a contar con ella.

Montse Tomé dio a entender que el vestuario necesitaba una limpia para poder conformar «una familia» como era la selección masculina y aspirar de nuevo a ganar títulos. De hecho, puso como ejemplo el trabajo realizado por Luis de la Fuente, que acababa de ganar la Eurocopa. Ella quería futbolistas que aportasen «dentro y fuera del campo», algo en lo que indició en repetidas ocasiones.

Con esto dejó claro que la ausencia de Jenni Hermoso y Misa Rodríguez se debía a problemas que van más allá de lo deportivo. Dejó entrever que todo era producto de una falta de se debía a la falta de «compañerismo» y de «saber estar» y, aunque después matizó, lo cierto es que no ha vuelto a llamarlas. Sólo volvió a contar con Irene Paredes, que en un primer momento también fue descartada pese a que no tenía ningún problema físico.

La ausencia de Jenni Hermoso y Misa Rodríguez parece estar relaciona con lo sucedido en los Juegos Olímpicos. La travesía por la cita olímpica fue complicada para las campeonas del mundo, que eran las claras favoritas al oro y que, finalmente, se volvieron de vacío, con un cuarto puesto. Allí, fueron muy sonadas unas declaraciones de la delantera en las que reclamaba más peso y mostraba su desacuerdo con el papel secundario que estaba teniendo.

«Ha sido poquito, para qué te voy a mentir», señaló en una ocasión la jugadora, que fue clave para darle la vuelta al partido contra Colombia, en cuartos de final. Entonces sí que habló claro sobre su papel con España en los Juegos: «Estoy perfectamente. Soy la misma jugadora que hace un mes. Hay cosas que no tienen respuesta. Tengo un rol diferente y aceptándolo o no, es lo que me toca».

Jenni Hermoso sólo volvió una vez con España

Después de París, Jenni Hermoso fue llamada a filas de nuevo, pero sólo jugó 15 minutos. En la siguiente convocatoria no volvería. Y así, en las tres siguientes. De las cinco de esta temporada, sólo fue reclutada en la primera. Tampoco estará en la más importante: la de la Eurocopa. Después de quedarse fuera hace menos de un mes, Jenni lanzaba un dardo a Montse Tomé, lo que probaba que la fractura era total.

«Cansada de escuchar mi nombre entre tanta falsedad. Decir las cosas de frente y como son realmente, no debería costar tanto. No hay necesidad de rodeos cuando se puede ir directo», señalaba Jenni Hermoso. Unas semanas después, se confirma que la mediática jugadora será una de las ausencias sonadas en la Eurocopa 2025 en la que España buscará proclamarse campeona de Europa, a partir del próximo 2 de julio en Suiza.