La fractura definitiva entre Montse Tomé y Jenni Hermoso que la aparta de la selección femenina

La vuelta de Jenni Hermoso con la selección española femenina no parece, ni mucho menos, cercana. Al menos, con Montse Tomé en el banquillo. La fractura entre la seleccionadora y la delantera parece total, tras los últimos acontecimientos. Su última ausencia en la convocatoria de España la hizo estallar ante las explicaciones que da la entrenadora, pidiendo que las cosas se digan «de frente» y señalando que estaba «cansada de tantas falsedades». Unas palabras que demuestran el hartazgo de Hermoso con la situación y que revelan un distanciamiento que parece insalvable, con la Eurocopa a la vuelta de la esquina.

Jenni Hermoso no viaja con España desde septiembre. En la primera convocatoria tras los Juegos Olímpicos fue la última vez que vimos a la delantera de Tigres como internacional. Desde ahí, miles de especulaciones, de cruce de declaraciones pero sólo una verdad: que Jenni no entra en los planes de Tomé. La seleccionadora ha dicho por activa y por pasiva que sigue entrando en sus planes, que está en la prelista de jugadoras que maneja y que nadie tiene las puertas cerradas. Pero la realidad es bien distinta.

La de Carabanchel se ha quedado fuera de compromisos importantes de la Selección desde entonces. No estuvo en los cuatro partidos de la Liga de Naciones que están sirviendo a España no sólo para pelear por un título, sino también para preparar el verdadero objetivo, que es la Eurocopa que se celebrará en julio en Suiza.

En esa cita sería una sorpresa de lo más mayúscula ver a Jenni Hermoso defendiendo la camiseta de España. La jugadora ha mostrado su voluntad de seguir siendo convocada y, por méritos sobre el césped e importancia en el vestuario, podría entrar perfectamente entre las jugadoras seleccionadas. Pero la realidad es que para Montse Tomé parece ser ya historia.

Jenni Hermoso sigue fuera de la Selección

En noviembre, ante una nueva ausencia, Tomé dio a entender que el motivo residía en la convivencia en las concentraciones. Entonces, apuntó que buscaba dar un aire nuevo a la Selección, tras el batacazo en los Juegos, y que su modelo de éxito a seguir era el de Luis de la Fuente al frente de la masculina, donde había consolidado un grupo sano que era como una familia. Un «equilibrio en la convivencia» en el que se entendía que no entraban ni Hermoso, ni Misa, ni por aquel entonces Paredes, aunque la capitana regresó después.

Lo cierto es que el desencuentro viene de lejos. Hermoso mostró que no estaba contenta con su rol en los Juegos Olímpicos y en la siguiente convocatoria apenas jugó. Después, desapareció de los planes de la seleccionadora. En París 2024 lanzó un dardo sobre su falta de minutos, que parece haber sido la causa principal de sus sucesivas ausencias: «Estoy aquí para poder disfrutar de esto. Me he sentido bien, ha sido poquito, no te voy a mentir, pero bueno. Hay cosas que no tienen respuesta. Tengo un rol diferente y aceptándolo o no, es lo que me toca».

A falta de un mes para que se conozca qué jugadoras buscarán el primer título continental para España, muy mal tiene que ir para que Tomé cambie de planes. La selección parece ir reencontrando sensaciones poco a poco, puesto que vienen de golear a Portugal. La plantilla de cara a la Eurocopa, salvo contratiempos de última hora, parece perfilada, a falta de saber un par de nombres. Y en ella, no parece estar Jenni Hermoso.