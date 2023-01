Los motivos del Unión Berlín para descartar el fichaje de Isco

Tras varias semanas de rumores, Isco Alarcón, finalmente, no firmará por el Unión Berlín en este mercado invernal. El club alemán, en un comunicado oficial, ha explicado los motivos reales de la renuncia a su fichaje, dejando claro que el deseo era tenerlo con ellos pero que «hay unos límites que se han superado». El malagueño continúa, por lo tanto, sin equipo tras su salida del Sevilla.

«Nos hubiera gustado tenerlo con nosotros, pero tenemos unos límites. Hoy se han superado, en contra de lo acordado, por lo que el fichaje no se llevará a cabo», afirmaba Oliver Ruhnert, director deportivo del cuadro alemán, en un breve comunicado donde explicaba los motivos reales por los que el fichaje del futbolista malagueño ha quedado descartado en este mercado invernal.

El fichaje de Isco Alarcón estaba prácticamente hecho por el Unión Berlín, pero unas desavenencias en el tema económico han terminado modificando su destino de forma radical. El director deportivo del equipo alemán lo ha dejado claro, y es que no se ha cumplido lo previamente acordado entre ambas partes a pocas horas del cierre de mercado. De esta manera, el ex jugador de Málaga, Real Madrid o Sevilla no jugará en la Bundesliga y continuará, de momento, sin equipo.

El ex internacional español había pasado el reconocimiento médico con el segundo equipo de la Bundesliga, solamente detrás del Bayern de Múnich, en la mañana de este martes y se esperaba que a lo largo del día se hiciera oficial su llegada. Sin embargo, finalmente no se producirá la que iba a ser una de las bombas del mercado. El Unión Berlín ha decidido descartar el fichaje de Isco, saltando la sorpresa como una de las bombas en el último día del mercado invernal. El futbolista malagueño seguirá buscando destino una vez cerrado el mercado.