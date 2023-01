Isco Alarcón continua sin equipo después de su abrupta salida del Sevilla el pasado mes de diciembre. El malagueño ha sonado para varios equipos europeos durante las últimas semanas, pero la realidad es que el ex del Real Madrid no ha terminado por cerrar su nueva aventura. Ahora, el mediapunta ha sido vinculado con el Unión Berlín de la Bundesliga, y el equipo alemán no lo ha desmentido.

El Unión Berlín está siendo el equipo revelación de esta Bundesliga. Tras 17 jornadas disputadas, el equipo de la capital alemana se encuentra en puestos de Champions League a tan solo tres puntos del todopoderoso Bayern de Munich. Este sábado, el equipo dirigido enteramente por sus aficionados podría colocarse como colíder de la liga. Por si fuera poco, ahora ha logrado situarse en el foco del fútbol continental y atraer a grandes nombres como es el caso de Isco Alarcón.

«Si Isco está vinculado con nosotros, hemos hecho muchas cosas bien. Eso nos honra. Ahora podría decirme cinco nombres de jugadores y no lo negaría ni lo afirmaría. Uno de nuestros puntos fuertes es que trabajamos con confianza en el interior sin que salga mucho», afirmaba Dirk Zingler, presidente del club germano, en la previa al derbi de este sábado ante el Hertha de Berlín. Y es que esta semana ha estado muy movida en torno al rumor que rodeaba al equipo alemán. La posibilidad de que el futbolista español recalase en el humilde club cayó por sorpresa, pero también despertó las bromas entre los jugadores durante los entrenamientos.

«Los jugadores bromeaban en el entrenamiento», comentó el presidente en Sky Sports ante el periodista Florian Plettenberg, experto en mercado de fichajes. No obstante, el dirigente alemán no descartó el fichaje de Isco, pero se mostró algo reticente sobre la realidad de esta operación. El mercado de fichajes cerrará a final de este mes de enero, pero el malagueño podrá fichar por cualquier equipo más allá del mes de enero al tener la carta de libertad.