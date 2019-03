Morata quiere pelear la Liga

El Atlético de Madrid ha conseguido una importante victoria ante la Real Sociedad por 0-2 gracias a un doblete de Álvaro Morata. Aunque el Barcelona les aventaja en siete puntos, este triunfo les permite seguir vivos en la lucha por la Liga

Álvaro Morata mantiene al Atlético de Madrid vivo en la pelea por la Liga. Los dos goles del delantero permitieron a los rojiblancos sumar una importante victoria en un campo complicado como Anoeta, por 0-2. Este triunfo les permite seguir la estela del Barcelona, que les aventaja en siete puntos, después de que estos venciesen al Real Madrid. Lo cierto es que la victoria ante la Juventus parece haber dado alas a este equipo, además de la llegada del ex madridista.

Había mucho en juego. El Atlético necesitaba la victoria para alejarse del Real Madrid y seguir vivo en la Liga. La victoria del Barcelona en el Clásico dejaba sin margen de error a los rojiblancos. Es por eso que Simeone apenas hizo cambios con respecto al once que se enfrentó al Villarreal en la anterior jornada. Tan solo introdujo dos cambios para dar entrada a Godín y Juanfran.

La idea era clara, ceder la posesión a la Real Sociedad que salió en tromba en busca del gol. Los primeros minutos fueron un acoso y derribo del equipo txuri urdin al área del Atleti. Los del Cholo cerraban bien las líneas y apenas dejaban espacios a un conjunto local que dominaba con un 70% la posesión de balón, pero que no conseguía transformar ese dominio en ocasiones. En casi 20 minutos de control solo fueron capaces de disparar una vez entre los tres palos y Oblak estuvo muy atento para atraparlo.

Poco después Morata adelantaría a los rojiblancos a la salida de un córner tras coger el rechace del remate de Godín en el corazón del área pequeña. Unos minutos antes el delantero había avisado con un remate a bocajarro que detuvo Rulli in extremis, salvando así el primer tanto. Ya había avisado dos veces y a la tercera no falló y cabeceó al fondo de la red. Pero quería más y tres minutos después del 0-1 dio un golpe sobre la mesa marcando el 0-2 tras una falta botada por Koke desde la derecha. Otra vez de cabeza.

Morata, en plena forma

Esos dos goles no solo valían para poner el partido muy a su favor sino también para confirmar lo bien que se ha adaptado el delantero al Atlético de Madrid. No es fácil acoplarse al estilo de juego de los de Simeone, a muchos les cuesta meses pero no a Morata. En apenas un mes el 22 ya es uno más, parece que llevara toda la vida jugando con estos compañeros. Con los dos goles de Anoeta suma ya tres en cinco partidos.

Además hay que recordar que anotó contra el Real Madrid y la Juventus pero fueron anulados. Morata está dando la razón al Cholo, que fue quién solicitó al club que acometieran su fichaje. En poco tiempo ha conseguido ponerle las cosas muy complicadas a Diego Costa en la pelea por un puesto en el once y se ha ganado a la hinchada con su espectacular rendimiento. Sus dos tantos permitían al equipo poner tierra de por medio.

Sandro lidera la reacción de la Real

Pese a los dos goles la Real Sociedad cambió la cara en el segundo tiempo. De la mano de Sandro Ramírez el cuadro de Imanol Alguacil se lanzó al ataque en busca de recortar distancias. La lesión de Willian José en el primer tiempo había dejado tocado al ataque txuri urdin, que llevaba 7 goles en los últimos 9 partidos. Pero el ex canterano del Barça se echó al equipo a la espalda para intentar el milagro.

El partido se les ponía un poco de cara con la expulsión de Koke en el minuto 62, por doble amarilla. La segunda parte era un claro monólogo del cuadro local, el Atlético se dedicaba a defender. Simeone había puesto a Thomas con la intención de frenar esas acometidas que tanto sufrimiento le estaban causando. Pero la expulsión de Koke trastocó los planes y obligó a los rojiblancos a cerrarse y sufrir.

Oblak tuvo que estirarse para hacer la parada del partido tras un cabezazo de Mikel Merino. El meta evitó el tanto de la Real con ese paradón. Los locales comenzaban a desquiciarse, el Atleti se defendía con uñas y dientes y si conseguían superar esa barrera se topaban con uno de los mejores porteros del mundo. No había manera y los de Simeone infligieron a Imanol Alguacil su primera derrota al frente de la Real Sociedad.