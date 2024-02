Montse Tomé: «Lo que pasó nadie lo quiso, nos sirvió de aprendizaje y ahora toca disfrutar»

España se proclamó campeona de la Liga de Naciones tras la victoria ante Francia y, tras el partido, Montse Tomé atendió a los medios en sala de prensa. La seleccionadora destacó su alegría por el nuevo éxito logrado por el equipo, que tras la consecución del Mundial, amplía seis meses después un nuevo título. Algo que parecía muy difícil de conseguir tras unos meses muy convulsos: «Lo de septiembre nadie lo quiso. Fue un aprendizaje que nos ha hecho crecer y tenemos que disfrutar ahora del juego que hace este equipo».

La selección reina también a nivel continental, donde hasta la fecha no había logrado ganar ninguna competición en categoría absoluta. Algo que, tras el Mundial y todo lo que sucedió después, pocos esperaban. «Septiembre queda lejos y ahora estamos en otro momento. Me gusta centrarme en lo bueno, en lo positivo. Siento que esto me ha aportado mucho», ha destacado la seleccionadora.

La entrenadora de la selección ha revelado cómo se siente, tanto ella como las jugadoras, tras la consecución de la Liga de Naciones: «Estamos todos muy contentos. Ellas por el rendimiento y todo el staff por todo el trabajo que llevamos realizando en estos días y desde que comenzamos la Liga de Naciones. Tienen que celebrar, ser felices y disfrutar. Lo que venga, vendrá».

También ha hablado sobre el futuro del equipo, señalando que hay «un presente y futuro muy bueno». «Tenemos un grupo con mucho poso, en conjunto con las de juventud, hay una mezcla muy positiva, con mucha energía, ambición, de mentalidad ganadora, podemos sacarles el máximo potencial. Es mucho mérito de todas y hay que disfrutar», ha continuado.

Sobre el triunfo logrado ante las francesas, Tomé ha destacado el gran partido que ha hecho España: «Venimos de conseguir un Mundial, a Francia no habíamos conseguido ganarle, sabíamos lo que podían hacer, tienen mucho potencial».

También se ha referido a la afición, que ha vuelto a conseguir un nuevo récord de asistencia en La Cartuja, con más de 32.000 espectadores. «Agradecer el cariño, el respeto, el ánimo, el respeto. Todo viene incentivado por el fútbol que hace disfrutar. Gracias a toda España», ha apuntado.

Montse Tomé valora su trabajo en estos meses

Pero también ha hablado sobre su situación, puesto que en un primer momento, nada más llegar, lo hizo estando muy cuestionada, ya no por la afición, sino también por el propio vestuario: «Estuve siempre tranquila, es obvio que al principio las cosas estaban raras y lo afrontamos tratando de pensar en fútbol. Logramos resolver los encuentros de una forma diferente y no sé si cambiará algo, yo confío en el trabajo, me rodeo de gente espectacular y unido al grandísimo talento que manejamos… Es un día feliz y tenemos que disfrutar».