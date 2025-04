Montjuic se prepara para una batalla campal entre ultras del Barça y el Inter

El Estadio Olímpico Lluís Companys acogerá este miércoles uno de los encuentros de mayor riesgo de la temporada. El Barça recibe al Inter de Milán en un duelo que, más allá de su importancia en la Champions League, genera una gran preocupación en materia de seguridad. La presencia confirmada de al menos 2.600 seguidores del conjunto italiano, de los cuales unos 300 son considerados ultras, ha obligado a los Mossos d’Esquadra a activar un dispositivo especial para prevenir posibles altercados en el Barça – Inter.

La tensión entre ambos grupos de seguidores viene alimentada por antecedentes recientes y por la expectación que rodea este partido de ida en Barcelona. La directiva blaugrana confía en llenar Montjuic, con entradas que oscilan entre los 219 y los 499 euros, por no hablar de los palcos VIP, que alcanzan los 1.250 euros. La recaudación esperada podría superar los 10 millones de euros, un alivio económico para el club, pero también un foco de conflicto si los aficionados italianos intentan acceder a zonas destinadas a socios culés, de lo que ya tiene antecedentes el Barça…

En este sentido, el Barça ha recordado que todas las entradas son nominales y que no habrá puntos de venta en el estadio el día del encuentro. Además, la seguridad privada del club ha expresado su malestar por la falta de efectivos en partidos anteriores. La situación más complicada se vivió durante la visita del Benfica, cuando apenas 12 vigilantes fueron asignados para controlar a los seguidores portugueses.

Tras la queja formal presentada por ADN Sindical Seguridad y Servicios de Catalunya ante la Inspección de Trabajo, se reforzaron las medidas en la siguiente ronda ante el Borussia Dortmund. No obstante, desde el sindicato señalan que los aficionados del Inter, aunque menos politizados hoy que en décadas pasadas, suelen ser más problemáticos.

El Inter, por su parte, contará con el respaldo de la Curva Nord Milano, donde se agrupan colectivos como los Irriducibili, Viking o North Crew. Aunque el fenómeno ultra ha perdido intensidad en Italia, su historial no pasa desapercibido. Uno de los episodios más recordados tuvo lugar en 2001, cuando lanzaron una motocicleta desde la grada en un partido contra la Atalanta. Actualmente, estos grupos centran su actividad en la animación visual, con espectaculares tifos, pero siguen bajo vigilancia por su pasado y por la posibilidad de que resurjan focos violentos en partidos internacionales.

El Barça ya ha lanzado una advertencia a los hinchas del Inter que no dispongan de entrada oficial: no deben desplazarse al estadio, pues no se permitirá su acceso bajo ningún concepto. Sin embargo, las autoridades temen que puedan producirse enfrentamientos en el centro de Barcelona, especialmente entre sectores radicales de ambas aficiones, con Boixos Nois como referente culé.

Montjuic será, por tanto, escenario de un partido cargado de tensión dentro y fuera del césped. A las habituales exigencias competitivas se suma un despliegue policial crucial para evitar que el enfrentamiento entre ultras del Barça e Inter acabe manchando una cita europea de máxima relevancia. La Ciudad Condal se prepara para una noche de alto voltaje con mucho en juego para los intereses de ambos equipos en lo deportivo.