Los misteriosos besos al aire de Piqué en el Camp Nou

Gerard Piqué volvió a ser suplente en el partido del Barcelona frente al Valladolid. El central sigue en el foco tras su separación de Shakira y su romance con Clara Chía Martí, con la que ya aparece públicamente sin reparo alguno. Este domingo en el Camp Nou el zaguero no jugó, pero sí saludó y mandó besos y cariñosos gestos a alguien que estaba en la grada.

Muchos especulan con que esos saludos podría ir dirigidos a su nueva novia, que al igual que fue con él al concierto de Dani Martín y a la boda de un amigo íntimo suyo, pudo acudir al estadio a ver el partido del Barça. Sin embargo, también pudieron estar presentes en la grada del Camp Nou sus hijos Milan y Sasha y es posible los besos fueran para ellos, cuya custodia sigue siendo el principal escollo para el acuerdo de divorcio.

Una incógnita

Por ahora se desconoce quién o quiénes son los destinatarios de esos besos, aunque cabe recordar que sus hijos han ido en infinidad de ocasiones al Camp Nou para ver a su padre. También lo hacen a menudo otros miembros de su familia, con quienes el deportista mantiene una estrecha relación. Igualmente, Piqué cuenta con buenos amigos y no pocos fans que suelen darse cita en el estadio blaugrana cada vez que juega con el objetivo de animarle.

Un inicio de temporada difícil y extraño para Piqué, que está siendo suplente por decisión técnica de Xavi, algo que no experimentaba desde hace mucho tiempo. Quizás todo lo que le rodea extradeportivamente no ayuda a que el zaguero se gane un puesto en el once. «Intento ser honesto y claro con la plantilla e intento poner al que está mejor. Decido yo. Van a jugar. Están muy bien. Lideran el vestuario, animan, aceptan con humildad la situación, pero la tienen que cambiar. Pueden ser muy importantes. Van a participar y jugar», dijo Xavi tras el trinfo.