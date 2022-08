Una amiga de Clara Chía traiciona a la novia de Piqué y cuenta toda la verdad del romance

Gerard Piqué ya no se esconde. El central del Barcelona ha decidido cambiar de estrategia y dar un paso más oficializando su relación con Clara Chía Martí, la joven con la que se le viene relacionando desde que se separó de Shakira, asegurando algunas informaciones que lo suyo viene incluso de antes de la ruptura. El pasado fin de semana fueron grabados besándose en un concierto y fotografiados acudiendo juntos a una boda en la Costa Brava, por lo que la relación va en serio.

El culebrón ha llegado hasta a Sálvame, programa en el que una amiga de Clara Chía ha contado muchos detalles del romance. Laura Lago, la corresponsal de La Fábrica de la Tele en Barcelona, lo explica así: «Ella quiere ir a Miami. Las dos semanas cada mes que no le toquen los hijos puede ir a Miami sin ellos. Una idea de Piqué es irse el año que viene a jugar a los EE.UU. y es entonces que Shakira podrá cumplir su sueño y que sus hijos vivan en Miami. Gerard y Clara se conocieron en el bar musical de Tuset, La Traviesa, donde ella hacía de camarera a finales de 2021 y fue un flechazo. Me lo cuenta una amiga de Clara».

«Piqué le ofrece la beca en Kosmos»

«Él quedó prendado. Ella le contó que estudia Relaciones Públicas y Piqué le ofrece la beca en Kosmos. Ella está integrada, en la empresa donde también trabajan amigos de Piqué. Esa es una cosa que Shakira nunca ha conseguido. Jamás ha conectado con las otras esposas de futbolistas. A él le gusta cómo se integra Clara con los amigos de Piqué. Y la lleva de pareja a la boda del 20 de agosto», añade la reportera.

En cuanto al enlace de su íntimo amigo celebrado en la Costa Brava, añade lo siguiente: «Fueron los primeros en abandonar la boda, a las 11 de la noche. Tenía que ir al día siguiente Donosti el domingo a jugar con el Barça. Me hablan muy bien de esta chica, que se lo pasó en grande en la boda sin Piqué que a parte también estaba pasándoselo en grande. A Gerard ya no le importa ser visto. Ayer martes cenaron en un restaurante en Barcelona. En la Copa Davis no dará entrevistas».