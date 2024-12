Mireia Belmonte: «La gente piensa que ya no entreno, pero sí lo hago y me retiraré cuando quiera»

La cotidianidad ha vuelto a su cauce en 2024 para Mireia Belmonte, al menos en lo que a entrenamientos se refiere. Hasta entonces no podía hacerse una coleta, ni servirse agua, se veía obligada a conducir a una mano y sólo entrenaba pies. Ni rastro de los brazos. Todo por el dichoso hombro. Arrastra molestias desde 2015 y, aunque las ha ido trampeando, se convirtieron en un lastre. Este año ha vuelto a ejercitar el cuerpo completo con normalidad.

Es por eso por lo que la campeona olímpica camina con paso firme por la alfombra roja de la Gala del COE que sirvió de homenaje a los medallistas olímpicos de París 2024. Mireia Belmonte llevaba tanto tiempo esperándolo que no podía ocultar su hilaridad durante su conversación con OKDIARIO. Su vestido, brillante, era un augurio, y su sonrisa, pura, delatora.

«Ha sido un 2024 diferente por la lesión de mi hombro, pero ha sido un año en el que he aprendido bastante y me ha puesto mucho a prueba», inicia. Hace ya más de tres años, en los Juegos Olímpicos de Tokio, Mireia Belmonte detuvo el cronómetro en cuarta posición, a 23 centésimas de la que hubiera sido su quinta presea olímpica.

Abandonó la piscina con la miel en los labios y con el orgullo de quien se ha levantado tras decenas de lesiones, cientos de dolores y miles de dudas que se han reproducido hasta obligarle a entrenar sin mover los brazos. «Estoy contenta por empezar a ejercitarme de manera más normal. El año pasado fue muy difícil hacer pies y no poder mover los brazos. Este año ha sido un regalo poder entrenar de la mejor manera posible. Estoy muy contenta y muy agradecida. Ahora hay que entrenar para lo que se viene», detalla.

Por el camino quedan los retazos de quien no deja de intentarlo. «Después de un año sin entrenar normal se pierden muchas cosas. No tanto de técnica, pero sí el aeróbico y en mi caso el fondo. Son cosas que con entrenamiento se mejoran. De cómo empecé en septiembre hasta ahora he mejorado bastante», explica la nadadora durante su conversación con este periódico.

Aquellos 400 metros estilos de los Juegos de Tokio fueron precisamente los últimos que ha nadado a nivel olímpico. Lleva desde entonces sin señales competitivas más allá de clasificatorias en las que no alcanzó las finales y el Europeo de 2022, huérfano también de su presencia en la última serie. Su ambición, gen competitivo e ilusión olímpica mantuvieron viva la llama de la esperanza para arribar en los Juegos de París, pero se dio de bruces con la realidad.

No hizo la mínima. La mejor nadadora española de la historia no pudo volver al marco que tantas alegrías le ha brindado. Mireia Belmonte decidió entonces abandonar el Centro de Alto Rendimiento (CAR) tras toda una vida ejercitándose en sus instalaciones, primero con Fred Vergnoux y posteriormente sin él. Tuvo que buscar nuevo cobijo y se estableció en el mítico Club Natació Barcelona (CNB). Su traslado y ausencia en los Juegos hizo que muchos aficionados perdieran su pista.

«Mucha gente, no sé por qué, se piensa que no estoy entrenando o no estoy nadando, pero la verdad es que sí lo estoy haciendo. Sigo con mi vida normal de entrenamientos. Al final el deportista tiene que decidir cuándo se debe retirar. En mi caso he tenido y tengo una carrera deportiva muy bonita y creo que me merezco y tengo el derecho de retirarme cuando quiera y eso es lo que va a suceder cuando llegue el momento», asegura.

Se acaba un año, el 2024, reconciliador entre Mireia Belmonte y la piscina. Y desprecinta un nuevo año con la ilusión intacta pese a los reveses que le crea el hombro. «Para 2025 deseo poder seguir entrenando como estoy haciendo hasta ahora, mejorar, pero seguir con la rutina de entrenamiento y acudir al Mundial de piscina de 50 metros de Singapur que es en verano». Sólo Mireia sabe cuando dará su última brazada sobre una piscina que es suya para siempre.