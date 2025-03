Miami manda a Carlos Alcaraz al diván

El público de la pista central del Crandon Park Tennis Center de Miami asistió absorto a un extravío en toda regla. El de Alcaraz ante Goffin. Del remolino de potencia y precisión del belga salió zarandeado un Carlitos de dos caras, otra vez. Algo aplicado en la primera manga e incómodo en el resto del partido, el murciano sólo encontró su tenis a destellos y acabó sellando su defunción (7-5, 4-6, 3-6) en su debut en Miami ante un rival muy sólido.

La eliminación contra Goffin es el segundo golpe al mentón que recibe Alcaraz tras el propinado por Draper en Indian Wells y supone su fin a la gira norteamericana más temprano de lo esperado. El murciano cometió hasta 42 errores no forzados y no apenas encontró la derecha. Las sensaciones, por más que la primera manga llevara su nombre, nunca fueron del todo convincentes y se terminó convirtiendo en pesadilla lo que otros años era el sueño americano.

Por primera vez desde 2022 cierra la gira norteamericana sin título alguno y con un caudaloso río de dudas. Queda por ver si las mismas responden a un aspecto coyuntural o estructural. Lo que sí es cierto es que su saque, renovado a principios de temporada, y su derecha, salen mermadas del paso por Estados Unidos.

«No he jugado bien, físicamente tampoco me he sentido bien. En este tipo de partidos, cuando no sientes esa confianza en términos tenísticos o físicos, todo se vuelve mucho más duro, esto creo que se ha visto en el segundo y tercer set, donde no he podido empujarme a sacar un mejor tenis. Desde esos primeros juegos empecé a jugar peor, cometiendo algunos errores, hasta que él me ha roto el servicio. Ir con break abajo en el tercer set me ha hecho sentir muy mal», dijo Carlitos.

La derecha y el servicio, urgencias de Alcaraz

Contra Draper en semifinales de Indian Wells apenas logró un 38% de primeros servicios, y en Miami, contra Goffin aglutinó 28 errores no forzados con la derecha y 43 en total. Cifras abundantes y de la que también se extrae cierta precipitación en la toma de decisiones. El ansia por cerrar rápido los puntos crecía a medida que la falta precisión se acentuaba durante el partido.

Camino que tal vez no era el que demandaba el partido. Más bien lo contrario, tratar de alargar los puntos en busca de confianza para quebrar la del rival, que, por cierto, fue inquebrantable. Además de la desconfianza, Alcaraz transmitió cierta vulnerabilidad que hacía tiempo que no demostraba. «Ya no sé decir», dijo durante su rueda de prensa posterior al partido.

A ello se suman las desconexiones transitorias que atraviesa que le cuestan partidos aparentemente controlados. Ahora tiene por delante dos semanas para sentarse en el diván y reflexionar los motivos por los que la gira por pista dura ha sido tan dura para él. Tras ello comenzará la temporada de arcilla, donde se espera un paso adelante del murciano. Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma antes de París. Toda ciudad es buena para olvidar Miami y Florida.