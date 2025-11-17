«Me metí una raya de cocaína creyendo que iba a estar mejor para ir a entrenar»
El ex futbolista Dani Benítez se sincera sobre el episodio más oscuro de su vida
El que fuera jugador del Granada o del Mallorca, entre otros, cuenta cómo consumió cocaína una noche de fiesta
El ex futbolista Dani Benítez se ha vuelto a sincerar sobre el episodio más oscuro de su vida en un nuevo documental. El que fuera jugador del Granada o del Mallorca, entre otros, cuenta cómo consumió cocaína una noche de fiesta para intentar llegar mejor a entrenar al día siguiente, una decisión que acabó marcando un antes y un después porque dio positivo en un control antidopaje y fue sancionado, por lo que su carrera como profesional se truncó.
«Llegó un viernes e hicimos una fiesta en casa, y se alargó. Al día siguiente tenía entrenamiento, serían las 7:30 de la mañana y estaba muy borracho. Dije ‘madre mía, que ahora tengo que ir a entrenar y no estoy en estado de ir a entrenar’. Una persona me dijo: ‘Métete una raya, te vas a espabilar y te vas a entrenar’. Y me metí una raya de cocaína. Ese fue el mayor error de mi vida y lo voy a arrastrar siempre. Me metí una raya de cocaína creyendo que mi cuerpo iba a estar mejor para aguantar e ir a entrenar. Jamás en la vida había consumido drogas, jamás», desvela en Informe Plus de Movistar.
»Me metí una raya de cocaína creyendo que mi cuerpo iba a estar mejor para aguantar para ir a entrenar».#InformePlus: Dani Benítez. 𝑬𝒍 𝒔𝒖𝒆𝒏̃𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒐. pic.twitter.com/GAs91ZPOUR
«Me quitaron mi vida», confesaba Dani Benítez meses atrás en El Chiringuito, donde acudió como invitado. «¿Si fui adicto después? No, para nada… Siempre he hablado de este tema sin tapujos y no tengo problemas en reconocer el error», contaba a Josep Pedrerol. El ex de Mallorca, Pontevedra, Elche Granada, Alcorcón, Racing Ferrol, AEL Limassol, Poblense, Sant Juliá y Arenas de Armilla explica cómo ocurrió todo aquel día en el que dio positivo, que «jugábamos contra el Real Betis en casa, el domingo a las 12. Yo salía de una lesión e hicimos una fiesta en casa. Yo pensaba que no iba a ir convocado, lo he contado muchas veces».
«Una noche que me emborraché y tomé la peor decisión de mi vida. Eso me costó la sanción», añadía Dani Benítez, que insiste en que no tuvo problemas habituales con las drogas, sino que esa noche tomó la peor decisión posible. «¿Si fui adicto después? No, para nada… Siempre he hablado de este tema sin tapujos y no tengo problemas en reconocer el error. Jamás he tenido un problema de drogadicción, por así decirlo. Gracias a Dios.», contestó.
«Cuando volví de los dos años de sanción todas las puertas estaban cerradas. Y eso es una cosa que me dolió mucho. Es normal que no confíen en ti, pero es complicado… Yo lo que quería era volver a ser jugador de fútbol y demostrar que me equivoqué, que tuve un fallo. Fue una fallo muy grave, que no se tenía que haber cometido, pero no puedes borrarlo», decía.