El drama de Dani Benítez: «Me emborraché una noche y tomé la peor decisión de mi vida»

Dani Benítez dio positivo por cocaína en 2014 cuando era una estrella en el Granada. El futbolista fue suspendido dos años, de marzo de 2014 a febrero 2016, un turbio episodio que arruinó su carrera y que fue muy duro para él. Años después, supo salir del pozo e incluso está orgulloso de haber enderezado su vida tras tiempos muy oscuros en el pasado.

«Me quitaron mi vida», confiesa Dani Benítez a sus 37 años en una entrevista en El Chiringuito, donde acudió como invitado. «¿Si fui adicto después? No, para nada… Siempre he hablado de este tema sin tapujos y no tengo problemas en reconocer el error», contaba a Josep Pedrerol. El ex de Mallorca, Pontevedra, Elche Granada, Alcorcón, Racing Ferrol, AEL Limassol, Poblense, Sant Juliá y Arenas de Armilla explica cómo ocurrió todo aquel día en el que dio positivo, que «jugábamos contra el Real Betis en casa, el domingo a las 12. Yo salía de una lesión e hicimos una fiesta en casa. Yo pensaba que no iba a ir convocado, lo he contado muchas veces».

«Una noche que me emborraché y tomé la peor decisión de mi vida. Eso me costó la sanción», añade Dani Benítez, que insiste en que no tuvo problemas habituales con las drogas, sino que esa noche tomó la peor decisión posible. «¿Si fui adicto después? No, para nada… Siempre he hablado de este tema sin tapujos y no tengo problemas en reconocer el error. Jamás he tenido un problema de drogadicción, por así decirlo. Gracias a Dios.», contestó.

El futbolista reconoce que «sí es verdad que lo pasé mal durante un tiempo, pero jamás he tenido ese tipo de problemas (adicción a las drogas)». En su biografía ‘Mi historia la cuento yo’, escrita por Héctor García, Dani Benítez aprovecha para aclarar «todas las cosas que se han hablado de mí».

«He tenido una vida muy complicada y difícil, por el tema familiar. Mi madre falleció en 2009 y tenía la costumbre de ir a verla al cementerio antes de los partidos. Era como un ritual, y entre semana también solía ir. La relación con mi padre todo el mundo sabe que no ha sido buena, y cuando me fui de casa prácticamente no tenía ni los 16 años cumplidos», contaba en marzo de 2024 en la Cadena SER.

«Cuando volví de los dos años de sanción todas las puertas estaban cerradas. Y eso es una cosa que me dolió mucho. Es normal que no confíen en ti, pero es complicado… Yo lo que quería era volver a ser jugador de fútbol y demostrar que me equivoqué, que tuve un fallo. Fue una fallo muy grave, que no se tenía que haber cometido, pero no puedes borrarlo», recuerda.

«Si no te perdonas a ti mismo, por mucho que digas que estás bien, los demonios vienen todas las noches y te tocan a la puerta. La clave fue perdonarme a mí mismo y retomar la ilusión, por conseguir cosas y vivir. A día de hoy, por muchos contratiempos que tenga, que los tengo y gordos… puedo tener algún día de bajón pero al día siguiente me levanto y sigo otra vez», le explicó el ex futbolista a Gonzo en La Sexta.

