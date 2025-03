Messi pone en su sitio a Raphinha: «Siempre hay que hablar en el campo»

Leo Messi le mandó un recado a Raphinha tras la goleada de Argentina a Brasil en el Clásico Sudamericano. Las declaraciones del delantero del Barcelona en la previa del encuentro le han salido caras. Dijo que le iban a dar una paliza a la Albiceleste, que al fin jugaba sin su 10, ausente en esta convocatoria, y finalmente la paliza se la llevó el combinado de Dorival Júnior. Tras la abultada derrota, los argentinos le recordaron sus palabras al extremo azulgrana.

«Vamos a jugar contra Argentina, nuestro mayor rival. Ahora gracias a Dios, sin Messi. ¿Les vamos a dar una paliza?», le preguntó Romario en una entrevista. Raphinha no se mordió la lengua ni mucho menos y respondió: «Una paliza, sin duda. Dentro y fuera del campo, si tiene que ser». Además, el jugador del Barça dejó claro que iba a marcar: «¡Voy a hacerles un gol ¡Que se jodan!».

Pero no pasó ni una cosa ni la otra, salió todo al revés. Brasil sufrió la mayor goleada de su historia en una clasificación al Mundial y Raphinha no marcó. Y como era de esperar, las declaraciones se le volvieron en contra. Messi fue uno de los que le pasó factura al azulgrana. El argentino felicitó a sus compañeros por el triunfo con recado a Raphinha: «Adentro, afuera, adonde sea con esta Selección. Siempre hablando con fútbol». «Felicitaciones por el partidazo que hicieron anoche y también por la victoria contra Uruguay», agregó.

El astro argentino fue baja con la Albiceleste por una lesión en el aductor psoas de la pierna izquierda. Leo era uno de los elegidos por Scaloni, pero se lesionó en un partido contra el Inter Miami y no pudo acudir a la llamada de su selección. No obstante, el ex de Barça y PSG siguió muy de cerca los triunfos de sus compañeros contra Uruguay y Brasil que le han dado el billete matemático para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Scaloni también responde a Raphinha

Lionel Scaloni seleccionador argentino también habló del tema en su comparecencia postpartido: «En la rueda de prensa dije que no había entrado en las declaraciones y tampoco volví a verlas. Yo entiendo la situación. Es un Argentina-Brasil, pero no hacen falta declaraciones para que el partido sea así. No fue por eso que jugamos así, para nada. Al contrario».

Acto seguido, Scaloni habló sobre las declaraciones del jugador del Barça: «Lo disculpo a Raphinha porque sé que no lo hizo a propósito. Defiende a su selección y nada más. Con declaraciones o sin declaraciones, íbamos a jugar nuestro partido y Brasil también. Estoy completamente seguro de que no ha querido herir a nadie».