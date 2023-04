Irrechazable: a Messi le doblan el sueldo de Cristiano en Arabia Saudí y se lo está pensando

Leo Messi no tiene decidido su futuro. Con la oferta en firme del PSG y a la espera de la propuesta del Barcelona que aún no ha llegado, ni el crack argentino ni su entorno descartan emprender la aventura de Arabia Saudí, que está dispuesto a ofrecerle 400 millones por una temporada. Ese salario doblaría los emolumentos de su archirrival Cristiano Ronaldo.

El gobierno de Arabia Saudí, decidido a convertir el fútbol en el mayor entretenimiento del país, está dispuesto a poner sobre la mesa de Leo Messi el mayor contrato de la historia del deporte con una oferta de 400 millones de euros por una temporada. Una propuesta tentadora y sin competencia capaz de provocar dudas al mismísimo Messi y su entorno.

¿Y la oferta del Barça? No está pero sí se la espera. Al menos es lo que desliza el entorno de Leo Messi, que asegura que no han recibido ni la llamada de Laporta ni mucho menos una oferta formal de contrato. El crack argentino, eso sí, mantiene hilo directo con el técnico Xavi Hernández, que se ha convertido en el gran valedor para el regreso, complicado pero no imposible, de Messi al Barcelona.

Messi espera al Barcelona

La única propuesta que, al menos a día de hoy, tiene Leo Messi sobre la mesa es la del PSG, que ya adelantó Inda en El Chiringuito el pasado 7 de febrero. Un contrato por una temporada con opción a otra por el jugador y con unas cifras todavía superiores a las que cobra hoy el crack argentino en París. Incluso le han prometido fichajes, como el de Harry Kane, para convencer a Messi con un espectacular proyecto deportivo.

A la espera de que el Barcelona haga números y palancas para presentarle una oferta y con las puertas del PSG y de Arabia Saudí, Leo Messi tiene una cuarta vía abierta, que sería la de terminar su carrera en Miami, donde tiene intereses inmobiliarios, en la MLS norteamericana, una competición en plena expansión internacional pero sin una gran exigencia deportiva.