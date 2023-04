Xavi Hernández no deja de recibir críticas en torno a sus palabras en rueda de prensa, pero también por su comportamiento en la banda con los árbitros. La última polémica se produjo este domingo en el partido ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou donde se pudo apreciar que el técnico catalán tuvo sus más y sus menos con Sánchez Martínez, árbitro que dirigió el encuentro.

Y es que en la primera parte, cuando el Atlético de Madrid estaba desplegando su mejor juego, se pudo ver a un Xavi Hernández de lo más nervioso hasta el punto que el colegiado del partido tuvo que detener el juego por unos instantes para tener unas palabras algo tensas. Poco después, Ferran Torres adelantó al Barcelona en el único gol del choque para darle los tres puntos a su equipo y dejar la Liga Santander prácticamente sentenciada al alejarse del Madrid a 11 puntos.

«¿Por qué me amenazas? ¿Por qué me amenazas?», le decía Xavi Hernández en la banda a Sánchez Martínez en unas imágenes que se pudieron ver en televisión grandes a GOL. «¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Pero con calma, tío. Pero cálmate», le espetaba el técnico. Después, continuaron con la conversación, pero pareció relajarse y sin ir a mayores. El técnico no recibió ningún tipo de amonestación y no hubo más desencuentros durante el partido.

El entrenador, además, venía algo criticado por sus palabras en la rueda de prensa tras el empate en Getafe el pasado fin de semana. El técnico del Barcelona se quejó tanto del horario, donde comentó que no estaban acostumbrados a jugar con sol, así como del césped. «Sí, nos ha perjudicado. Ayer entrenamos en Barcelona con el campo seco porque ya lo sabíamos. Es muy difícil para los futbolistas jugar con un terreno de juego en este estado», dijo en la rueda de prensa del Coliseum en Getafe.