No es para nadie un secreto a voces que el Barça está moviendo la vuelta de Messi. Aunque parezca difícil de creer dado todo lo ocurrido, la prensa catalana es unánime a la hora de anunciar el deseo de ambas partes por reencontrarse. Tras su abrupta salida en el verano de 2021, Messi ha jugado dos temporadas en el PSG. El contrato firmado por el argentino estipulaba ese periodo de tiempo más una opción que debía ejercer el propio Leo. Las últimas informaciones parecen apuntar que no habrá renovación, aunque es un escenario que no se puede descartar ya que probablemente será la mejor oferta económica que Messi tenga en la élite.

Como es público y notorio, el Barcelona volverá a exceder su límite salarial en el verano que se avecina. Su masa salarial ahora mismo sobrepasa en 200 millones el límite salarial que le asignará la Liga. Resulta casi imposible que el Barça lime esta diferencia sin hacer ventas muy dolorosas por lo que es previsible que para poder inscribir nuevos fichajes deba aplicar la regla 4 a 10. Es decir, para poder inscribir a un jugador de coste 20 millones, deberá generar ahorros de 50 millones.

En los últimos días se ha comentado la posibilidad de que el Barça venda el 24,5% de Barça Studios para poder fichar a Messi, pero cabe recordar que este plan tiene varios problemas. El primer es que la Asamblea autorizó solo a la venta del 49% de esta empresa y el verano pasado ya fue vendido en dos partidas dicho porcentaje. Además, la normativa de la Liga ya no le permitiría generar nuevo fair-play con la venta de un activo. Es decir, el Barça puede vender lo que quiera, pero no le serviría para fichar.

Por tanto, difícilmente el Barcelona de Laporta podrá escapar a la obligación de ahorrar mucho más que el coste que pretenda inscribir. El coste que tendría Messi sería el de su salario y prima de fichaje en caso de existir. Pero es importante considerar que la Liga no permitiría inscribir cualquier salario. El artículo 105 le obliga al órgano de validación a atender al valor de mercado del jugador. Un salario de 5 millones brutos no sería asumible. La cantidad debería ser mayor.

Las cuentas sin sencillas, si Messi llegase ganando 20 millones brutos (en el PSG ha ganado tres veces más) y eso sí lo autoriza el órgano e validación, el Barça deberá generar 50 millones. Parece algo asumible, pero la gran traba es que antes habría que inscribir a Gavi, Araujo, Marcos Alonso, Sergi Roberto y Busquets si acaba renovando. 50 millones son asequibles, pero los jugadores que han renovado obligarían a generar mucho más y eso sólo se podría lograr con alguna venta traumática me temo.