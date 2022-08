Mercado de fichajes 2022: cuándo acaba y horas límite en cada país

Se acerca el final del mes de agosto y todos los años surge la misma pregunta para los amantes del fútbol: qué día y a qué hora se cierra el mercado de fichajes 2022 en España y en el resto de países. Dependiendo de la liga encontraremos diferentes fechas y horarios, pero a partir de ese día señalizado se terminará el plazo de contratar de nuevos futbolistas, a menos que se encuentren libres sin equipo.

Todavía no ha finalizado y hemos vivido un mercado de fichajes 2022 muy intenso. El verano comenzó con la ya famosa decisión de Kylian Mbappé de renovar su contrato con el PSG y no fichar por el Real Madrid y continuó con la operación de Erling Haaland, que cambiaba el Borussia Dortmund por el Manchester City de Pep Guardiola. No hay que olvidar el regreso de Paul Pogba a la Juventus.

A lo largo de las semanas se fueron oficializando llegadas a los diferentes equipos, como las de Rüdiger o Tchouaméni al Real Madrid, la larga lista de contrataciones del Barcelona con Lewandowski, Raphinha o Koundé como nombres más destacados. También en el Atlético de Madrid ha habido movimientos como el fichaje de Nahuel Molina, la llegada gratis de Axel Witsel o los regresos de Saúl y Morata, que no continuaron en el Chelsea y Juventus respectivamente.

En cuanto a salidas de la liga española, Gareth Bale, Isco o Marcelo dejaron el Real Madrid al acabar su contrato. Casemiro se fue al Manchester United. El Sevilla perdió a dos de sus estrellas: Diego Carlos y Koundé. Luis Suárez puso rumbo a Uruguay, Dani Alves se fue a México después de finalizar su relación contractual con el Barça, Marc Bartra tiene nuevo equipo en Turquía, Brais Méndez cambió el Celta por la Real Sociedad y Guedes se fue al Wolverhampton. Todos estos movimientos, entre otros muchos más.

También hemos vivido bastantes culebrones que han tenido diferentes finales. Uno de ellos, el que más repercusión ha tenido, fue el de Cristiano Ronaldo, por ejemplo. La Juventus insistió en Morata cuando Dybala se fue a la Roma. Casemiro decidió cambiar el Santiago Bernabéu por Old Trafford. Edinson Cavani ha sido relacionado con cientos de equipos. Isco acabó en el Sevilla después de varias semanas estando libre. Realmente ha habido de todo en este mercado de fichajes 2022.

Ahora entramos en la fase final del período de fichajes y todavía nos queda mucho por vivir. Traspasos inesperados, rumores increíbles, cesiones de última hora… todo puede suceder de aquí a final de agosto y estaremos muy atentos para ver qué sucede en las últimas del mercado de fichajes. Eso sí, las fechas y las horas varían en función de la liga en cuestión.

Fecha y hora del cierre del mercado de fichajes 2022

El mercado en España concluirá el 1 de septiembre a las 23:59 horas. Esto quiere decir que los equipos no podrán fichar a más jugadores a menos que se trate de un futbolista libre que haya resuelto su contrato con su anterior equipo antes del cierre del mercado también. En Inglaterra y en Alemania también han puesto la misma hora y el mismo día como fecha límite.

En Italia y en Francia el mercado de fichajes concluirá 24 horas antes, como toda la vida. Es decir, el 31 de agosto a las 23:59 será el último momento en el que los equipos podrán inscribir a nuevos fichajes. La gran diferencia la tenemos en Portugal, país en el que el plazo para fichar el 22 de septiembre, por lo que los clubes lusos podrán seguir pescando en el resto de campeonatos sin que esos equipos tengan margen de reacción.