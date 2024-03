McGregor enfría el combate contra Topuria: «He empezado a beber un poco…»

Conor McGregor se desespera con la UFC, puesto que sigue esperando que le vuelvan a dejar competir. Desde hace tres años que no pelea, después de romperse la tibia. Con el reto de Topuria encima de la mesa, el irlandés ha hecho unas declaraciones que ponen en cuestión la celebración del combate entre ambos. «He perdido algo de interés, ya no entreno al máximo y he empezado a beber un poco», ha asegurado el luchador. Sin embargo, reconoce que, una vez tenga fecha para volver al octógono, regresará al 100%: «Estaré listo para brillar».

Las declaraciones de McGregor enfrían su posible cita con Topuria. El español no dudó en lanzarle el reto nada más obtener el cinturón de campeón y aseguró que quiere que el combate se celebre en el Santiago Bernabéu. Aunque todo apunta a que la UFC desembarcará en los próximos meses en el estadio madridista, queda en duda que el rival de Topuria la próxima vez que entre a la jaula sea contra el irlandés.

McGregor lleva tres años sin pelear y sigue a la espera de volver a hacerlo. Sus problemas con los test antidoping han ido retrasando su regreso tras la lesión. En un primer momento, estaba previsto que volviera el pasado mes de diciembre, algo que se retrasó después para enero y que, ahora, sigue sin tener una fecha.

Esto ha llevado al icónico luchador a ir perdiendo «interés», aunque asegura que espera que la UFC dé luz verde a su regreso lo antes posible y que, una vez lo hagan, volverá al máximo nivel. «Esperaba una fecha en diciembre, luego, una fecha en enero. Se sigue retrasando y he perdido algo de interés», ha señalado.

Aunque ha afirmado que «la fecha llegará» y que estará «listo para brillar», hay unas declaraciones que ponen en duda su estado de forma. Y es que el irlandés también ha reconocido que en los últimos meses no está entrenando como debería y que ha tomado ciertos hábitos que pueden hacerle resentirse cuando se confirme su regreso.

«No dejé de entrenar, siempre estoy entrenando, pero he dejado de entrenar al máximo y he empezado a beber un poco», señaló. «Voy a volver, me reagruparé, me haré todas las pruebas y estaré listo para brillar», finalizó McGregor.

El McGregor – Topuria, en el aire

Las palabras de McGregor llegan después de que Dana White haya puesto en duda su regreso y, sobre todo, el combate contra Topuria. El máximo dirigente de la UFC señaló hace unas semanas los problemas para el regreso del irlandés a la jaula: «El primer problema fue que se rompió la espinilla. Se estaba recuperando de eso. Esa fue una de las razones. El otro problema es que es jodidamente rico».

«No sé, Conor McGregor tiene un montón de dinero. Cuando tengamos a Conor seremos felices. Ya sabéis, estaremos encantados cuando venga y luche. El dinero complica un montón de cosas. Justo rodó una película. Tiene que hacer un montón de prensa por la película y tiene un montón de obligaciones con ello. Quiere pelear este año, pero veremos que pasa», apuntó Dana White.