Kylian Mbappé ha vuelto a entrenar. Sin tiempo para descansar tras el Mundial, el delantero francés se ha incorporado este miércoles a los entrenamientos con el PSG. La estrella de la selección francesa no ha querido tomarse unos días de vacaciones como sí ha hecho por ejemplo Neymar, que continúa en Brasil pese a haber caído en cuartos de final.

El máximo goleador del Mundial de Qatar regresó este lunes a París donde fue recibido por miles de aficionados tras su segundo puesto en el campeonato. Aunque Mbappé no tenía muchas ganas de fiesta. El delantero apareció con cara de pocos amigos en la celebración, y no es para menos después de perder una final. Pese a su gran actuación, tres goles y el penalti de la tanda, Francia no pudo revalidar el título de campeón del mundo y terminó cediendo en los penaltis frente a la Argentina de Leo Messi.

En el descanso, Kylian abroncó a sus compañeros por la imagen que estaban mostrando sobre el terreno de juego. Perdían 2-0 pero la sensación era de que la albiceleste les estaba pasando por encima. Eso provocó el enfado del 10 de les bleus. Aunque ese hat-trick en la final le permitió ganar su particular batalla contra Messi por la Bota de Oro, su cara al recoger el trofeo era un poema, al igual que durante el recibimiento a los pupilos de Deschamps.

Como es lógico, a Mbappé no le ha sentado nada bien perder la final y ha optado por volver antes de lo previsto a los entrenamientos con el PSG. Pese a que todavía tenía unos días de descanso, más que merecidos, el futbolista galo ha preferido prescindir de ellos y volver a la rutina cuanto antes para refugiarse en el trabajo y olvidar todo lo que ha sucedido en la Copa del Mundo celebrada en Qatar. En su mente ya está pensando el Mundial de 2026.