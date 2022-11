Mbappé señala a Carlos Soler tras el varapalo del PSG en Champions League

El PSG es uno de los grandes cocos del sorteo de octavos de la Champions League después de que el Benfica le robase el primer puesto del grupo en el tiempo de descuento al endosarle seis goles al Maccabi Haifa. Por el otro lado, los parisinos sufrieron más de lo esperado ante la Juventus, pero acabaron logrando la victoria. No obstante, Kylian Mbappé señaló a su compañero Carlos Soler por no desempeñar la misma función que Neymar en el campo culparle del segundo puesto obtenido.

«Soler no tiene el hábito de jugar como titular. Es un jugador distinto a Neymar. No tienen las mismas características. Pero bueno, hicimos lo que pudimos, encadenamos algunas jugadas interesantes y ganamos el partido», comentó el francés sobre las diferencias entre el jugador español y el brasileño y al que no dudó en dirigirse hacia su compañero de equipo.

Neymar no pudo disputar este último encuentro de la fase de grupos por sanción por lo que Carlos Soler fue el elegido por Christophe Galtier para reemplazarle. El ex del Valencia jugó en una posición de enganche entre el centro del campo y los dos atacantes, Messi y el propio Mbappé, pero para el francés esta fue una de las claves del partido contra los turineses. La baja del ’10’ tuvo cierta relevancia para el internacional francés ya que está siendo uno de los mejores jugadores del equipo en la temporada.

Rival a evitar

Ahora, el PSG, encabezado en el bombo 2 del sorteo de estos octavos de final será el principal rival a evitar para todos los cabezas de serie en esta Champions League. Los parisinos son uno de los principales favoritos para hacerse con la ‘Orejona’ y tendrá que enfrentarse a otro gran equipo a las primeras de cambio. Uno de esos posibles rivales podría ser el Real Madrid, como ya lo fuera el año pasado en esta primera ronda y cuyo desenlace ya forma parte de la historia de la competición.