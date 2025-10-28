El duelo fratricida de los Mayoral en Copa del Rey: «Le reto a que si no marca gol nos invite a una cena»

El fútbol engloba muchos intangibles y el deporte, que es sólo uno de ellos, se vive con intensidad en casa de los Mayoral. Borja juega en el Getafe y Cristian en el Inter de Valdemoro. Uno se desempeña en Primera División y otro se bate en la Primera Autonómica de Madrid -sexta categoría- Caminos alejados que este martes se tocan durante 90 minutos en el Coliseum, donde llevarán al terreno de juego los cientos de partidos que han echado en los pasillos de casa, el patio del colegio y canchas del barrio. Borja Mayoral y Cristian Mayoral, hermano y rivales que afrontan un duelo fratricida en la Copa del Rey.

En casa de los Mayoral no se habla de otra cosa desde hace tres semanas. A principios de octubre, Cristian Mayoral ejerció como mano inocente en el sorteo de Copa del Rey. Sacó la bola de su equipo, el Inter de Valdemoro, que en ese momento sólo le podían tocar ya o Getafe o Rayo Vallecano. Isi Palazón sacó la del club azulón y el duelo familiar ya estaba formado. «Joder», se le escuchó a Cristian murmurar mientras se reía y aplaudía. «Que se prepare Borja», continuó. El mayor de los Mayoral charla con OKDIARIO sobre su enfrentamiento fratricida en Copa del Rey.

«Le escribí el día antes del sorteo para decirle que iba a ir y a ver si daba suerte para que tocara el partido. Y, cuando tocó, mandé un mensaje por el grupo de la familia para que me animen a mí que lo voy a necesitar más que él, aunque mis padres no se mojan», asegura entre risas. Cristian ingresó en la cantera del Atlético hasta las lesiones le rebajaron las expectativas y obligaron a batirse en categorías más bajas. Mientras que Borja ingresó en la cantera del Real Madrid, debutó con el primer equipo y se ha instalado en la élite. Dos caminos que convergen en el Coliseum, donde el Inter Valdemoro ejercerá como local al no contar su estadio con los requisitos. «Nos da igual donde se juegue, sólo queremos vivir la experiencia», asegura Cristian. Todo queda en familia.

Pregunta. ¿Cómo recuerda el sorteo?

Respuesta. Fue una experiencia única. Sabía que había posibilidades de que saliera el Getafe, pero tenía mis dudas, lo veía difícil incluso. Y cuando vi que salió la bola del Getafe con la del Inter Valdemoro, pues imagínate. Me pasó una cosa por el cuerpo que yo creo que no puedo ni describir. Fue una alegría inmensa.

P. ¿Había hablado con su hermano antes del sorteo? ¿Él también quería el duelo de hermanos?

R. Sí, claro. Le escribí porque me enteré que yo iba al sorteo el día de antes y le dije que mañana voy a sacar las bolas a ver si doy suerte y sale la del Inter de Valdemoro y la del Getafe también. Él también quería enfrentarse a nosotros. Lo habíamos hablados y estábamos deseando que se pudiera dar. Nunca nos hemos enfrentado en partido oficial, sólo en la PlayStation.

P. ¿La familia es más de Borja o de Cristian?

R. Mis padres no se mojan. Creo que irán una parte con cada uno, pero yo les he dicho que me animen a mí que lo necesitaré más. Según salió en el sorteo llamé a mi hermano y luego puse un mensaje al grupo de la familia pidiendo que me animasen (risas). Todos están muy contentos y con mucha ilusión.

P. ¿Qué pistas le ha dado a sus compañeros para frenarle?

R. Pues mira, si te digo la verdad, ninguna porque no lo sé. Es mi primera experiencia jugando contra un Primera División, se notará la diferencia de categorías. Nosotros lo intentaremos poner lo más difícil posible.

P. Su hermano se ha instalado en la élite, pero ha dicho que usted es su referente.

P. Imagino que lo dice porque desde que él es muy pequeño me ha estado viendo jugar y bueno, me tendrá como referente por eso. Para mí es un orgullo que él tenga esas palabras tan bonitas hacia mí. Le intento aconsejar siempre lo mejor posible, lo mejor que puedo y lo que está dentro de mis capacidades.

P. El partido se jugará en el Coliseum. ¿Hubieran preferido jugar en su estadio?

R. A nosotros al final nos da igual. Queremos disfrutar de la experiencia porque es única y no sabemos si se podrá repetir. La gente más joven del equipo tendrá más posibilidades de que se repita, pero los que somos ya más veteranos lo tenemos más difícil. Se había hablado de jugar en Parla, que hubiera sido único para mí al ser de allí, también de hacerlo en Butarque… Da igual porque vamos a disfrutar al máximo.

P. ¿Qué reto o apuesta le lanza a su hermano?

R. Le reto a que, si conseguimos que no nos haga ningún gol, nos pague una cena a todo el Inter de Valdemoro.