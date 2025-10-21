La Copa del Rey 2025-26 arranca: sorpresas posibles y cuotas destacadas

La 122ª edición de la Copa de S.M. el Rey arranca de manera oficial con la disputa de la primera eliminatoria. En total, 116 clubes, pertenecientes a seis divisiones y catorce categorías de ámbito tanto nacional como autonómico, lucharán por alcanzar la gran final, prevista para el sábado 25 de abril de 2026, y hacerse con el título.

En esta primera ronda participarán 112 equipos, ya que los cuatro conjuntos clasificados para la Supercopa de España (Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club) están exentos hasta los dieciseisavos de final. Los partidos de esta primera fase se celebrarán entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre, con emparejamientos establecidos según criterios de proximidad geográfica y con el conjunto de inferior categoría jugando como local.

La Copa del Rey es una de las competiciones más auténticas, emocionantes y únicas del fútbol español. Organizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el torneo del K.O permite a los clubes más humildes, de pueblos y ciudades pequeñas, enfrentarse a los más poderosos y soñar con llegar lejos y realizar hazañas que pasen a la historia.

Con el paso de los años, diferentes equipos han podido dar la sorpresa, dejando noches mágicas como el famoso ‘Alcorconazo’ en 2009, cuando la AD Alcorcón, por entonces en Segunda B, goleó por 4-0 al Real Madrid, en los dieciseisavos de final, o gestas como la del Mirandés en la edición de 2011-12, cuando llegó a semifinales dejando por el camino a equipos como el Villarreal o el Espanyol.

Posibles sorpresas y equipos a seguir

El Barcelona, vigente campeón, el Real Madrid y el Atlético de Madrid parten como los grandes favoritos en la Copa del Rey 2025-26. Sin embargo, si algo define al torneo del K.O. es su igualdad e imprevisibilidad, especialmente desde la reforma de 2019, cuando se implantó el formato a partido único hasta las semifinales. Desde entonces, cinco clubes distintos han levantado el trofeo: la Real Sociedad (2020), el Barcelona (2021 y 2025), el Betis (2022), el Real Madrid (2023) y el Athletic Club (2024). Además, el nuevo formato ha permitido que numerosos equipos de la Segunda División y Primera Federación alcancen las últimas rondas, demostrando que en la Copa del Rey todo puede pasar.

El formato a partido único aumenta el riesgo para los clubes de la Liga, especialmente cuando tienen que visitar campos de dimensiones reducidas y césped artificial. Por este motivo, las sorpresas se han convertido en una constante durante las primeras fases del torneo. Clubes como el Espanyol o el Elche, que han tenido un buen arranque de temporada en Primera División, o el Cádiz y el Deportivo de la Coruña, en Segunda, podrían dar la campanada y avanzar hasta las rondas decisivas, como el Ourense y el Pontevedra, que alcanzaron los octavos de final la pasada temporada; el Unionistas, que lo hizo en la campaña 2023-24; o la AD Ceuta, protagonista en 2022-23. Todos ellos demostraron que la ilusión puede equilibrar la balanza frente a rivales con mayor presupuesto.

