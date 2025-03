Mateu Lahoz desvela los beneficios de contratar al hijo de Negreira: «En Europa te iba mejor»

El caso Negreira y todo lo que destapó sigue generando debate en el mundo del fútbol español… y ahora también en el europeo. La investigación sobre los pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, continúa su curso judicial, pero las declaraciones, comentarios y afirmaciones en torno al escándalo no cesan, continúan y siguen dando otros prismas. Uno de los últimos en pronunciarse ha sido el ex árbitro internacional Mateu Lahoz, quien dejó claras reflexiones sobre el funcionamiento interno del arbitraje español y europeo señalando ahora al hijo de Negreira.

Mateu Lahoz, retirado del arbitraje desde el curso pasado, dejó encima de la mesa unas sorprendentes declaraciones sobre Javier Enríquez Romero, hijo de Enríquez Negreira y asesor arbitral de diferentes clubes, justo tras el intenso duelo entre el Barcelona y el Atlético de Madrid de este pasado fin de semana.

El ex árbitro alabó la labor de De Burgos Bengoetxea en dicho partido, destacando su manejo en situaciones conflictivas, pero lamentó que la UEFA no lo tenga en cuenta para dirigir partidos europeos. Fue en este contexto cuando el valenciano conectó el análisis arbitral con el llamado caso Negreira y los supuestos beneficios de haber contratado los servicios de Javier Enríquez Romero, hijo de Negreira.

«El equipo arbitral ha dado una lección de manejo. Es una lástima para él –en alusión a De Burgos Bengoetxea– no haber sido cliente de Javier Enríquez Romero, porque aquellos que fueron clientes suyos hoy en UEFA les va mucho mejor», declaró Mateu Lahoz sin despeinarse, en su intervención en el programa Tiempo de Juego de COPE.

La contundente reflexión de Mateu Lahoz

Pero Mateu Lahoz no lo dejó ahí y fue más allá. También señaló directamente a Carlos Velasco Carballo, actual miembro del Comité Técnico de Árbitros de UEFA, como uno de los responsables de este favoritismo: «A día de hoy les ha ido mejor en UEFA a los que fueron clientes de Enríquez Romero desde la llegada de Velasco Carballo. Él tiene voz y voto, y son cosas que nos llaman la atención».

Además, Mateu comparó la situación de De Burgos Bengoetxea con la de otro árbitro español, Alberola Rojas, quien sí habría contratado en su día los servicios del hijo de Negreira: «Alberola está haciendo muy buena temporada y ahora está en el sub-20, en Sudamérica. Ricardo de Burgos Bengoetxea aquí pita partidos importantes, siempre los saca con muy buena nota, y en Europa se olvidan de él y no le hacen demasiado caso».

Estas declaraciones de Mateu Lahoz refuerzan las críticas que el propio ex colegiado ha realizado anteriormente, poniendo en duda la política de ascensos y descensos en el arbitraje español y denunciando el amiguismo frente a la meritocracia, ahora también en el escalón europeo. Lahoz ha sido una de las voces más críticas con el sistema arbitral, dejando entrever que el éxito internacional de ciertos colegiados podría estar condicionado por su relación con Javier Enríquez Romero y el círculo de poder que representaba su padre, José María Enríquez Negreira. Queda caso Negreira para rato…