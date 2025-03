Mateu Lahoz estalla contra los ascensos de los árbitros por funcionar como un sistema de amiguismos

Mateu Lahoz se muestra cada vez más reivindicativo. Y es que el ex colegiado español estalló la noche de este domingo contra el funcionamiento del sistema de ascensos y descensos de los colegiados en España. «Te voy a hacer una reflexión muy muy clara… Todos aquellos árbitros, sagas de árbitros que sus padres, abuelos y demás han sido y han llegado encima a categorías altas, normalmente suelen llegar en el arbitraje», empezó diciendo Mateu a Paco González en ‘Tiempo de Juego’ de la Cadena Cope.

El valenciano no tuvo reparo alguno en denunciar este ‘modus operandi’ que se aplica en el fútbol español y que no responde bajo su criterio a argumentos sólidos, funcionando como un sistema de amiguismos: «No es meritocrático, nadie se preocupa de quién baja y quién sube», sentenció el ex colegiado.

Asimismo, Mateu explicó que el protocolo cuando un árbitro no agrada o no rinde al nivel esperado es mandarle a la sala VOR y prescindir de ellos en los terrenos de juego: «El VAR lleva desde la 18-19 en España, los árbitros que no les gustamos en el terreno de juego nos mandan al VAR. Y da igual que lo hagamos bien o lo hagamos mal. Y por contrato, a los dos años, lo hagas bien o lo hagas mal, te vas a la calle, vas al paro».

Por último, el ex árbitro internacional no pudo evitar emocionarse al hablar de David García de la Loma, el colegiado de Segunda Federación que falleció esta misma semana tras una larga enfermedad. Mateu compartía una gran amistad con él, lo que ha dificultado que el valenciano pudiera desarrollar su profesión como lo hace cada fin de semana: «No me encuentro bien emocionalmente para hablar de muchísimas cosas».

Además del emotivo homenaje que le rindió Mateu, también se guardó un minuto de silencio en todos los campos de Primera y Segunda División para honrar la memoria de García de la Loma. También los colegiados de todas las categorías han portado brazaletes negros como señal de luto.