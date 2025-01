Martín Presa se vuelve a encarar con Míchel: «Ni yo ni la RAE sabemos qué idioma es el vallecano»

Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, respondió a Míchel tras la polémica generada en Vallecas después de la victoria de los locales por 2-1 ante el Girona. El técnico comenzó esta batalla dialéctica mandándole un recado al presidente en rueda de prensa, y a posteriori Presa preguntó si lo había dicho en español o en catalán. Esto no sentó nada bien al entrenador del conjunto catalán, que volvió a contestarle en la previa del duelo de la Liga de Campeones, asegurando que lo dijo en «vallecano», un idioma que «ni yo ni la RAE sabemos cuál es».

Todo comenzó con las quejas de Míchel por las pérdidas de tiempo del portero del Rayo, Augusto Batalla, en los últimos minutos. Ye en la previa del encuentro ante el Arsenal lo explicó: «Nací en Vallecas y desde los 13 años estuve en un club que me ha enseñado a ganar y a perder. Los 10 minutos no me gustaron nada, las acciones de Batalla menos. A mí personalmente Martín Presa me dijo que no sabía parar los partidos y por eso lo dije. Como sé que Íñigo no lo hace con gusto, por eso dije que venía de arriba… De hecho, el Barça me remonta un 2-1 a favor y me mete un 2-3 en las últimas acciones con Piqué de delantero y me echa la culpa a mí por no matar el partido».

Ante estas declaraciones, le preguntaron a Martín Presa por ello y preguntó si lo había dicho en español o en catalán. Esta respuesta se la trasladaron a Míchel en la rueda de prensa previa al partido contra el Arsenal, a lo que el técnico contestó: «Yo quiero que al Rayo le vaya bien y eso lo dije en catalán, en castellano y en vallecano, aunque puede que él (Martín Presa) no lo entienda por qué lleva muchos años allí y no tiene ese sentimiento de pertenencia. Debería meterse más en Vallecas y saber lo que piensa Vallecas».

El presidente del Rayo Vallecano ha recogido el guante y pasó por los principales programas radiofónicos la noche del martes. «Duele muchísimo, no solo porque es una leyenda del Rayo Vallecano que lo va a ser siempre, lo es porque viene de una persona a la que admiramos y al entrenador que más le hemos dado en el club», comenzó diciendo Martín Presa en Radioestadio Noche, de Onda Cero.

«No sabe ni lo que yo ni la gente de mi directiva sentimos, pensamos y sabemos de aquí. No sé qué idioma es el vallecano, pero ni lo sé yo ni lo sabe la RAE», agregó el presidente de la entidad vallecana ante la respuesta de Míchel de que lo había dicho en vallecano. «Mi obligación es decirle a Michel y a cualquier entrenador que ha habido un error en el planteamiento para mejorar. Personalmente, el día del partido contra el Barcelona creemos que tácticamente el equipo no se movió en los últimos minutos para aguantar el resultado», añadió.

«Míchel es un hijo del Rayo»

En El Partidazo de la Cadena Cope, Martín Presa insistió: «A Míchel no le sentó bien la destitución, pero le tengo cariño». Acto seguido, el presidente selló la paz y dijo que «Míchel es un hijo del Rayo»: «Estuvo el día del centenario, vino conmigo, le di un abrazo, y cuando he coincidido con él en Girona, le veo y le doy un abrazo. Me sabe mal. Es un hijo del Rayo y le sentimos como algo nuestro, y estamos orgullosos de lo magnífico entrenador que se ha convertido. Aquí tiene todas las puertas abiertas».

De hecho, el presidente del Rayo Vallecano reconoció que si se diera la situación no tendría ningún problema en volver a contratar al técnico madridleño: «Si se da la situación, sí. Ahora estoy con Iñigo, y ojalá esté muchos años. No soy rencoroso en absoluto. Le deseo todo lo mejor, ojalá consiga todos los objetivos. Todo lo bueno que le pase, a mí me hará muy feliz, lo digo de corazón».

Sobre sus declaraciones a la salida del estadio de Vallecas, Martín Presa comentó que «yo no estaba dando crédito, cuando salía del estadio, de lo que me decían que había dicho Míchel. Y yo pregunté si lo había dicho en catalán porque sé que su catalán no es perfecto». «Me ha parecido improcedente. No soy consciente de que exista el idioma vallecano, me parece una falta de respeto y un tono chulesco que no procede. No sabe lo metido que estoy yo. El que no está metido en Vallecas es él, que hace años que lo dejó. Aquí venimos todos los días», concluyó