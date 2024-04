Marta Riesco confiesa en las redes sociales que estuvo muy enamorada de un futbolista del Real Madrid cuyo nombre ha hecho público. La reportera, que en su día dio mucho que hablar por su romance con Antonio David, comenta en su perfil de manera habitual programas de televisión y noticias ahora que no tiene trabajo en televisión tras dejar de formar parte de El programa de Ana Rosa.

Marta Riesco, que ahora comenta todas las galas de esta edición de Supervivientes a través de Instagram, explicaba cómo empezó su amistad con una de las concursantes de esta edición, Lorena Morlote, cuando de repente confesaba lo que llegó a sentir por un conocido ex futbolista español. La influencer admitió que durante su época adolescente estuvo platónicamente enamorada del Miguel Torres, que por aquel entonces militaba en las filas del Real Madrid Castilla.

La reportera cuenta que coincidió con el deportista en varias ocasiones y quedó totalmente embobada con él: «Yo recuerdo especialmente a Lorena porque yo estaba platónicamente enamorada de Miguel Torres y ellos dos eran muy amigos, con lo cual siempre que yo bicheaba a Miguel, que no me hacía ni caso, estaba junto a Lorena. Ella no tenía ni idea de mi existencia hasta que yo me convierto en reportera».

«Cuando yo tenía 18 años Miguel, que ya jugaba en el Real Madrid, frecuentaba los mismos sitios que yo. Recuerdo que siempre pensaba lo mismo cuando veía a Lorena: ¡Qué capulla! Siempre está con este hombre tan guapo», explicaba entre risas la madrileña sobre su flechazo con la actual pareja de Paula Echevarría y padre de su hijo pequeño.

La historia de Marta Riesco y De Paul

Marta Riesco también dio mucho que hablar hace unas semanas por lo que ocurrió en Rhudo, conocido restaurante madrileño de Griezmann, Marcos Llorente, Miguel Ángel Silvestre, Álex González y Paco Roncero. La ex reportera de Telecinco coincidió en el local con Rodrigo de Paul, y el jugador del Atlético de Madrid cautivó a la influencer.

«Vi un jersey espantoso. Pero espantoso. O sea, lo más feo que he visto en mi vida. Naranja butano, totalmente roto, deshilachado. Rotísimo. Me quedé mirando el jersey y, cuando de repente se da la vuelta, es Rodrigo. Y oye, que el jersey ya no me parecía tan feo», explicaba dejando claro que el argentino le gustó.

Ese momento no quiso decirle nada a De Paul, pero casualidad hizo que los reservados de ambos grupos estuvieran juntos. «Me puse a bailar y, en un momento determinado, un amigo de Rodri vino a hablarme. Yo le miraba a él. El amigo era muy guapo, me dijo que era su hermano, aunque no sé si sería verdad o no. Total, que en un momento terminé hablando con él», relata la reportera.

Según ella, el internacional argentino terminó preguntándole a qué se dedicaba: «Por no contarle todo le dije que era artista musical. Y si creéis que esto es lo más lamentable que hice no, me superé. Le canté la canción ‘No tengas miedo’. El chaval flipando y yo supermetida en el papel. Recordemos que esta persona es expareja de una artista muy artista, que es Tini Stoessel».

Una Marta Riesco que fue más allá y que al llegar a su casa le mandó la canción por Instagram. «Os preguntaréis si huyó después de cantarle, pero no, seguimos hablando hasta que sus amigos decidieron que se tenía que pirar. Me quedé desolada. Pero cuando llegué a mi casa no quise darme por vencida y le escribí el mensaje más lamentable que he escrito nunca».