Los secretos del encuentro entre Marta Riesco y Rodrigo de Paul

Marta Riesco ha compartido en sus redes sociales una anécdota que le sucedió la noche del pasado jueves en Rhudo, conocido restaurante madrileño de Griezmann, Marcos Llorente, Miguel Ángel Silvestre, Álex González y Paco Roncero. La ex reportera de Telecinco coincidió en el local con Rodrigo de Paul, y el jugador del Atlético de Madrid cautivó a la influencer.

«Estoy muy impactada con un hecho que aconteció anoche. ¿Lo conocéis?», preguntaba a sus seguidores junto con una fotografía del futbolista. «Pues yo ahora sí. Me preocupa que por alguna razón acabe viendo estas stories y diga: ‘Esta tía está loca’. O peor aún, a ver si me va a escribir Tini», decía de manera irónica antes de contar la historia.

«Vi un jersey espantoso. Pero espantoso. O sea, lo más feo que he visto en mi vida. Naranja butano, totalmente roto, deshilachado. Rotísimo. Me quedé mirando el jersey y, cuando de repente se da la vuelta, es Rodrigo. Y oye, que el jersey ya no me parecía tan feo», explicaba dejando claro que el argentino le gustó.

Ese momento no quiso decirle nada a De Paul, pero casualidad hizo que los reservados de ambos grupos estuvieran juntos. «Me puse a bailar y, en un momento determinado, un amigo de Rodri vino a hablarme. Yo le miraba a él. El amigo era muy guapo, me dijo que era su hermano, aunque no sé si sería verdad o no. Total, que en un momento terminé hablando con él», relata la reportera.

Según ella, el internacional argentino terminó preguntándole a qué se dedicaba: «Por no contarle todo le dije que era artista musical. Y si creéis que esto es lo más lamentable que hice no, me superé. Le canté la canción ‘No tengas miedo’. El chaval flipando y yo supermetida en el papel. Recordemos que esta persona es expareja de una artista muy artista, que es Tini Stoessel».

Una Marta Riesco que fue más allá y que al llegar a su casa le mandó la canción por Instagram. «Os preguntaréis si huyó después de cantarle, pero no, seguimos hablando hasta que sus amigos decidieron que se tenía que pirar. Me quedé desolada. Pero cuando llegué a mi casa no quise darme por vencida y le escribí el mensaje más lamentable que he escrito nunca».

Un mensaje que también ha compartido en su cuenta de Instagram: «Tu jersey no me gustó nada, pero tú me pareciste lo más. Así que, ya no me importa tu jersey. Si quieres puedo llevarte de compras». En la captura de Marta Riesco se aprecia que Rodrigo de Paul no ha respondido a la reportera, al menos hasta ese momento.

Que dice la niña @MartaRiesco que no entiende porqué otr@s siguen currando y ella no,1° por tu infantilidad e inmadurez,segundo aquí te dejo las pruebas que creo que te las olvidaste. #APOYOROCIO6F #APOYOROCIO7F

(Vídeos: @frankha0123456 @realitys_t5 @telemgzn) pic.twitter.com/aTH0fvTe0o — ZenutriaConZ #SalveseQuienPueda #NETFLIX #México (@Fucsia_Official) February 6, 2024